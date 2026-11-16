    Alcaraz odštartoval Turnaj majstrov vo veľkom štýle. Súperovi dovolil uhrať len štyri gemy

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
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    TASR|16. nov 2026 o 15:35
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    Alcaraz stále čaká na prvý titul z turnaja majstrov. Vlani prehral vo finále so Sinnerom

    Turnaj majstrov 2026

    B-skupina (skupina Ivana Lendla):

    Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Frances Tiafoe (USA-7) 6:2, 6:2

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz úspešne vstúpil do tohtoročného turnaja majstrov v Turíne.

    V úvodnom vystúpení v B-skupine zdolal v pozícii nasadenej dvojky sedmičku „pavúka" Američana Francesa Tiafoea hladko 6:2, 6:2.

    V druhom dueli skupiny nastúpili večer proti sebe Rus Daniil Medvedev a domáci Talian Flavio Cobolli.

    Alcarazovi skvele vyšiel úvod zápasu s Tiafoeom, keď dvakrát prelomil podanie súpera a v prvom sete si vybudoval rozhodujúci náskok 4:0.

    Španiel kvalitne returnoval a mal navrch sj v dlhších výmenách od základnej čiary. V druhom dejstve po rýchlom brejku odskočil Tiafoeovi na 3:1 a stretnutie už dotiahol do úspešného konca.

    Alcaraz stále čaká na prvý titul z turnaja majstrov. Vlani prehral vo finále s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý musel predčasne ukončiť sezónu pre zranenie kolena.

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz.
    Alcaraz odštartoval Turnaj majstrov vo veľkom štýle. Súperovi dovolil uhrať len štyri gemy
    dnes 15:35
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