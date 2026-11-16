Alcaraz odštartoval Turnaj majstrov vo veľkom štýle. Súperovi dovolil uhrať len štyri gemy

Turnaj majstrov 2026
B-skupina (skupina Ivana Lendla):
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Frances Tiafoe (USA-7) 6:2, 6:2
Španielsky tenista Carlos Alcaraz úspešne vstúpil do tohtoročného turnaja majstrov v Turíne.
V úvodnom vystúpení v B-skupine zdolal v pozícii nasadenej dvojky sedmičku „pavúka" Američana Francesa Tiafoea hladko 6:2, 6:2.
V druhom dueli skupiny nastúpili večer proti sebe Rus Daniil Medvedev a domáci Talian Flavio Cobolli.
Alcarazovi skvele vyšiel úvod zápasu s Tiafoeom, keď dvakrát prelomil podanie súpera a v prvom sete si vybudoval rozhodujúci náskok 4:0.
Španiel kvalitne returnoval a mal navrch sj v dlhších výmenách od základnej čiary. V druhom dejstve po rýchlom brejku odskočil Tiafoeovi na 3:1 a stretnutie už dotiahol do úspešného konca.
Alcaraz stále čaká na prvý titul z turnaja majstrov. Vlani prehral vo finále s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý musel predčasne ukončiť sezónu pre zranenie kolena.