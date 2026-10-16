    Šanghaj spoznal ďalších úspešných semifinalistov. Favoriti zvládli svoje štvrťfinálové súboje

    Daniil Medvedev.
    Daniil Medvedev. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. okt 2026 o 14:40 (aktualizované 16. okt 2026 o 15:28)
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    Rafael Jodar a Daniil Medvedev postúpili do semifinále ATP Masters v Šanghaji.

    Španielsky tenista Rafael Jodar sa stal tretím semifinalistom na turnaji ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji.

    V piatkovom štvrťfinále zdolal ako dvanástka turnaja dvadsiateho nasadeného hráča Caspera Ruuda z Nórska po trojsetovej bitke 4:6, 6:4, 6:3.

    Štvoricu najlepších doplnil Rus Daniil Medvedev. Piaty nasadený hráč prešiel cez pätnástku turnaja Američana Tommyho Paula 6:3, 1:6, 6:3.

    VIDEO: Zostrih zápasu Daniil Medvedev - Tommy Paul

    ATP Šanghaj 2026

    výsledky - štvrťfinále:

    Daniil Medvedev (Rus.-5) - Tommy Paul (USA-15) 6:3, 1:6, 6:3

    Rafael Jodar (Šp.-12) - Casper Ruud (Nór.-20) 4:6, 6:4, 6:3

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