Šanghaj spoznal ďalších úspešných semifinalistov. Favoriti zvládli svoje štvrťfinálové súboje

Španielsky tenista Rafael Jodar sa stal tretím semifinalistom na turnaji ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji.
V piatkovom štvrťfinále zdolal ako dvanástka turnaja dvadsiateho nasadeného hráča Caspera Ruuda z Nórska po trojsetovej bitke 4:6, 6:4, 6:3.
Štvoricu najlepších doplnil Rus Daniil Medvedev. Piaty nasadený hráč prešiel cez pätnástku turnaja Američana Tommyho Paula 6:3, 1:6, 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Daniil Medvedev - Tommy Paul
ATP Šanghaj 2026
výsledky - štvrťfinále:
Daniil Medvedev (Rus.-5) - Tommy Paul (USA-15) 6:3, 1:6, 6:3
Rafael Jodar (Šp.-12) - Casper Ruud (Nór.-20) 4:6, 6:4, 6:3