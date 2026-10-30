Najväčšia favoritka v Tokiu nebude pokračovať. Otvorí odstúpenie Rybakinovej šancu Pohánkovej?

Svetová jednotka Jelena Rybakinová odstúpila v piatok z turnaja v Tokiu pre zranenie krku.
Jej odstúpenie automaticky posunulo Kanaďanku Leylah Fernandezovú do semifinále. Rybakinová vo svojom vyhlásení uviedla, že má problémy so zápalom a bolesťou krku.
Rybakinová odkázala fanúšikom podľa oficiálnej stránky turnaja: „Milí fanúšikovia, veľmi ma mrzí, že musím oznámiť svoje odstúpenie z nasledujúceho zápasu.
Žiaľ, trápia ma zápal a bolesť krku, ktoré ovplyvňujú moju schopnosť podávať najlepšie výkony. Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, pretože tu veľmi rada hrám a vždy si nesmierne vážim fantastickú podporu fanúšikov.
Dúfam, že sa sem budúci rok opäť vrátim. Ďakujem všetkým za pochopenie a podporu.“ Začiatkom tohto týždňa si Rybakinová prvýkrát vo svojej kariére zabezpečila pozíciu svetovej jednotky na konci sezóny.
Dosiahla to po mimoriadne úspešnom roku 2026, počas ktorého získala dva grandslamové tituly.
Fernandezová sa v semifinále stretne s Kamillou Rachimovovou, ktorá sa do hlavnej súťaže dostala ako lucky loser (náhradníčka po neúspechu v kvalifikácii).
Rachimovová si postup medzi najlepšie štyri hráčky vybojovala víťazstvom nad austrálskou kvalifikantkou Mayou Jointovou 7:5, 5:7, 6:1.
WTA Tokio 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Mia Pohánková (SR) - Alycia Parksová (USA) 7:6 (3), 6:3
Kamilla Rachimovová (Uzb.) - Maya Jointová (Austr.) 7:5, 5:7, 6:1
Leylah Fernandezová (Kan.) - Jelena Rybakinová (Kaz.-1) bez boja
Diana Šnajderová (Rus.-3) - Alexandra Ealová (Fil.-8) 2:6, 7:6 (5), 6:4