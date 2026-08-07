V Montreale skončil aj ďalší favorit. Tretí nasadený neuspel proti Britovi, Lehečka vyhral

Austrálsky tenista Alex de Minaur vypadol už v treťom kole dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale.
Tretí nasadený hráč nestačil v piatkovom súboji na Brita Camerona Norrieho, ktorému podľahol v troch setoch 7:5, 6:7 (5) a 1:6.
VIDEO: Zostrih zápasu de Minaur - Norrie
Čech Jiří Lehečka si zahrá osemfinále. Postup oslávil po víťazstve 6:3, 6:4 nad Belgičanom Alexandrom Blockxom, ktorému neponúkol ani jediný brejkbal.
Ďalším súperom dvanásteho hráča svetového rebríčka bude svetová pätnástka, Španiel Rafael Jódar.
Lehečka si s Blockxom poradil za hodinu a pol. Belgičan mal jedinú zbraň – servis, ktorým si pripísal desať es.
VIDEO: Zostrih z piateho dňa turnaja v Montreale
Priebeh zápasu však mal pod kontrolou český tenista, ktorý dominoval od základnej čiary a náskok po prvom brejku si udržal až do konca úvodného setu.
Druhý set rozhodol Lehečka ďalším brejkom v treťom geme. Zápas následne ukončil pri vlastnom podaní hneď prvým mečbalom. Belgičan poslal bekhend do siete.
S Jódarom si rodák z Mladej Boleslavi zahrá po prvý raz. O päť rokov mladší Španiel v 3. kole vyradil jedenásteho nasadeného Taliana Lorenza Musettiho, takisto v dvoch setoch.
ATP Montreal 2026
Dvojhra - 3. kolo:
Luciano Darderi (Tal.-19) - Ťün-čcheng Šang (Čína) 4:6, 6:1, 6:4
Arthur Fils (Fr.-18) - Mariano Navone (Arg.) 6:3, 6:2
Nuno Borges (Port.) - Yannick Hanfmann (Nem.) 6:4, 6:2
Cameron Norrie (V.Brit.) - Alex de Minaur (Aus.-3) 5:7, 7:6 (7:5), 6:1
Jiří Lehečka (ČR-8) - Alexander Blockx (Belg.-27) 6:3, 6:4
Rafael Jodar (Šp.-20) - Lorenzo Musetti (Tal.-11) 6:4, 6:3
Arthur Rinderknech (Fr.-23) - Frances Tiafoe (USA-15) 6:2, 2:0 - Tiafoe vzdal
Brandon Nakashima (USA-28) - Titouan Droguet (Fr.) 4:6, 6:2, 7:5