    V Montreale skončil aj ďalší favorit. Tretí nasadený neuspel proti Britovi, Lehečka vyhral

    Alex de Minaur.
    Alex de Minaur. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR, ČTK|7. aug 2026 o 07:42
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    Končí aj jedenásty nasadený Talian Musetti.

    Austrálsky tenista Alex de Minaur vypadol už v treťom kole dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale.

    Tretí nasadený hráč nestačil v piatkovom súboji na Brita Camerona Norrieho, ktorému podľahol v troch setoch 7:5, 6:7 (5) a 1:6.

    VIDEO: Zostrih zápasu de Minaur - Norrie

    Čech Jiří Lehečka si zahrá osemfinále. Postup oslávil po víťazstve 6:3, 6:4 nad Belgičanom Alexandrom Blockxom, ktorému neponúkol ani jediný brejkbal.

    Ďalším súperom dvanásteho hráča svetového rebríčka bude svetová pätnástka, Španiel Rafael Jódar.

    Lehečka si s Blockxom poradil za hodinu a pol. Belgičan mal jedinú zbraň – servis, ktorým si pripísal desať es.

    VIDEO: Zostrih z piateho dňa turnaja v Montreale

    Priebeh zápasu však mal pod kontrolou český tenista, ktorý dominoval od základnej čiary a náskok po prvom brejku si udržal až do konca úvodného setu.

    Druhý set rozhodol Lehečka ďalším brejkom v treťom geme. Zápas následne ukončil pri vlastnom podaní hneď prvým mečbalom. Belgičan poslal bekhend do siete.

    S Jódarom si rodák z Mladej Boleslavi zahrá po prvý raz. O päť rokov mladší Španiel v 3. kole vyradil jedenásteho nasadeného Taliana Lorenza Musettiho, takisto v dvoch setoch.

    ATP Montreal 2026

    Dvojhra - 3. kolo:

    Luciano Darderi (Tal.-19) - Ťün-čcheng Šang (Čína) 4:6, 6:1, 6:4

    Arthur Fils (Fr.-18) - Mariano Navone (Arg.) 6:3, 6:2

    Nuno Borges (Port.) - Yannick Hanfmann (Nem.) 6:4, 6:2

    Cameron Norrie (V.Brit.) - Alex de Minaur (Aus.-3) 5:7, 7:6 (7:5), 6:1

    Jiří Lehečka (ČR-8) - Alexander Blockx (Belg.-27) 6:3, 6:4

    Rafael Jodar (Šp.-20) - Lorenzo Musetti (Tal.-11) 6:4, 6:3

    Arthur Rinderknech (Fr.-23) - Frances Tiafoe (USA-15) 6:2, 2:0 - Tiafoe vzdal

    Brandon Nakashima (USA-28) - Titouan Droguet (Fr.) 4:6, 6:2, 7:5

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