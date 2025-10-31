Benčičová na svoj zápas ani nenastúpila. O finále bude bojovať nenasadená Španielka

HONGKONG. Austrálska tenistka Maya Jointová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Hongkongu.
Piata nasadená hráčka zdolala Himeno Sakacumovú z Japosnka v troch setoch 6:4, 2:6, 6:4.
Najvyššie nasadená Belinda Benčičová zo Švajčiarska pre zranenie nenastúpila na duel so Španielkou Cristinou Bucsovou.
Olympijská víťazka z Tokia 2020 minulý víkend zdolala Lindu Noskovú a triumfovala na Pan Pacific Open v hlavnom meste Japonska rok po tom, ako sa vrátila na kurty po narodení dieťaťa.
„Som veľmi sklamaná, že musím dnes odstúpiť zo svojho štvrťfinálového zápasu tu v Hongkongu kvôli zraneniu stehna.
V posledných týždňoch som odohrala veľa zápasov a urobila som všetko pre to, aby som zostala zdravá, ale tentoraz to nevyšlo,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie 28-ročnej Benčičovej, ktorá bola na začiatku sezóny až na 421. mieste svetového rebríčka, no vyšplhala sa už na 11. pozíciu.
WTA Hongkong 2025
Dvojhra - štvrťfinále:
Cristina Bucsová (Šp.) - Belinda Benčičová (Švaj.-1) - Benčičová sa odhlásila
Maya Jointová (Aus.-5) - Himeno Sakacumová (Jap.) 6:4, 2:6, 6:4