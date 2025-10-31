    Luxemburčan si podmaňuje bratislavské publikum. V napínavom zápase zdolal favorizovaného súpera

    Chris Rodesch.
    Chris Rodesch. (Autor: REUTERS)
    31. okt 2025 o 17:16 (aktualizované 31. okt 2025 o 19:11)
    V ďalšom zápase si Francúz Droguet poradil s Talianom Maestrellim.

    BRATISLAVA. Luxemburský tenista Chris Rodesch sa stal prvým semifinalistom dvojhry na bratislavskom challengeri Slovak Open.

    Vo štvrťfinále zvíťazil nad Američanom Eliotom Spizzirrim po trojsetovom boji 7:6 (7), 6:7 (1), 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi v sobotu proti Francúzovi Titouanovi Droguetovi, ktorý si poradil s Talianom Francescom Maestrellim 6:4, 6:3.

    „V zápase proti Spizzinnimu sme obaja veľmi dobre servovali. V prvých dvoch setoch sa hralo bez brejku, museli rozhodovať tajbrejky.

    V prvom som mal aj trocha šťastie, prehrával som 3-6, no napokon som ho otočil, aj keď poriadne neviem ako. Druhý vyšiel lepšie súperovi. Na začiatku tretieho setu som hral veľmi dobre, darilo sa mi dobre returnovať. Viedol som 5:0, no znervóznel som, čo je podľa mňa normálne.

    Som veľmi hrdý na to, ako som napokon zvládol desiaty gem, ktorý mi priniesol víťazstvo. Podmienky v Bratislave mi vyhovujú, celkovo sa mi tu páči. Verím, že budem pokračovať v dobrých výkonoch aj naďalej," uviedol Rodesch pre oficiálnu webovú stránku turnaja.

    Medzi elitné kvarteto postúpil aj Belgičan Alexander Blockx, ktorý zvíťazil nad Fínom Ottom Virtanenom 4:6, 6:3, 6:2.

    Slovak Open 2025

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Chris Rodesch (Lux.) - Eliot Spizzirri (USA) 7:6 (7), 6:7 (1), 6:4

    Titouan Droguet (Fr.) - Francesco Maestrelli (Tal.) 6:4, 6:3

    Alexander Blockx (Belg.) - Otto Virtanen (Fín.) 4:6, 6:3, 6:2

