    Skvelý súboj len hodinu od Bratislavy. Alcaraz vyzve v semifinále ruskú hviezdu

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz. (Autor: SITA/AP)
    TASR|30. okt 2026 o 18:01 (aktualizované 30. okt 2026 o 19:13)
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    Alcaraz si poradil s Američanom Tommym Paulom v dvoch setoch.

    Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal prvým semifinalistom dvojhry na halovom turnaji ATP vo Viedni.

    Vo štvrťfinále zdolal v pozícii nasadenej trojky francúzskeho kvalifikanta Adriana Mannarina 6:2, 6:3 a zabezpečil si účasť na koncoročnom turnaji majstrov v Turíne.

    V dueli o postup do finále vo Viedni nastúpi proti druhému nasadenému Španielovi Carlosovi Alcarazovi, ktorý si poradil s Američanom Tommym Paulom 6:4, 7:6 (2).

    Nemecký tenista Alexander Zverev sa suverénnym spôsobom prebojoval do semifinále dvojhry na halovom turnaji ATP vo Viedni.

    Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej jednotky deklasoval Brita Arthura Feryho 6:0, 6:2. Jeho semifinálovým súperom bude v sobotu víťaz súboja medzi Talianom Matteom Berrettinim a Austrálčanom Alexom de Minaurom.

    Zverev bude v pondelok prvýkrát v kariére mužskou svetovou jednotkou.

    ATP Viedeň 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Tommy Paul (USA-7) 6:4, 7:6 (2)

    Daniil Medvedev (Rus.-3) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:2, 6:3

    Alexander Zverev (Nem.-1) - Arthur Fery (V. Brit.) 6:0, 6:2

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz.
    Skvelý súboj len hodinu od Bratislavy. Alcaraz vyzve v semifinále ruskú hviezdu
    dnes 18:01
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