Skvelý súboj len hodinu od Bratislavy. Alcaraz vyzve v semifinále ruskú hviezdu

Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal prvým semifinalistom dvojhry na halovom turnaji ATP vo Viedni.
Vo štvrťfinále zdolal v pozícii nasadenej trojky francúzskeho kvalifikanta Adriana Mannarina 6:2, 6:3 a zabezpečil si účasť na koncoročnom turnaji majstrov v Turíne.
V dueli o postup do finále vo Viedni nastúpi proti druhému nasadenému Španielovi Carlosovi Alcarazovi, ktorý si poradil s Američanom Tommym Paulom 6:4, 7:6 (2).
Nemecký tenista Alexander Zverev sa suverénnym spôsobom prebojoval do semifinále dvojhry na halovom turnaji ATP vo Viedni.
Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej jednotky deklasoval Brita Arthura Feryho 6:0, 6:2. Jeho semifinálovým súperom bude v sobotu víťaz súboja medzi Talianom Matteom Berrettinim a Austrálčanom Alexom de Minaurom.
Zverev bude v pondelok prvýkrát v kariére mužskou svetovou jednotkou.
ATP Viedeň 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Tommy Paul (USA-7) 6:4, 7:6 (2)
Daniil Medvedev (Rus.-3) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:2, 6:3
Alexander Zverev (Nem.-1) - Arthur Fery (V. Brit.) 6:0, 6:2