    Rybakinová musela bojovať v troch setoch, Bejleková nezvládla duel s krajankou

    Jelena Rybakinová.
    Jelena Rybakinová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. okt 2026 o 16:57
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    Na turnaji v čínskom Ning-po skončila aj štvrtá nasadená Iva Jovicová.

    Česká tenistka Marie Bouzková postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA 500 v čínskom Ning-po, keď vo štvrťfinále vyradila krajanku Sáru Bejlekovú po výsledku 6:3, 6:4.

    V boji o finálovú účasť ju čaká Kanaďanka Leylah Fernandezová, ktorá si poradila v troch setoch s Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou 4:6, 6:2, 6:1.

    VIDEO: Zostrih zápasu Bejleková - Bouzková

    Najvyššie nasadená Jelena Rybakinová z Kazachstanu zdolala Poľku Katarzynu Kawovú 6:1, 3:6, 6:1.

    WTA Ning-po 2026

    Štvrťfinále - dvojhra:

    Marie Bouzková (ČR) - Sára Bejleková (ČR) 6:3, 6:4

    Leylah Fernandezová (Kan.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 4:6, 6:2, 6:1

    Jelena Rybakinová (Kaz.-1) - Katarzyna Kawová (Poľ.) 6:1, 3:6, 6:1

    Diana Šnajderová (Rus.-6) - Iva Jovicová (USA-4) 6:3, 4:6, 6:1

    Tenis

    Tenis

    Jelena Rybakinová.
    Jelena Rybakinová.
    Rybakinová musela bojovať v troch setoch, Bejleková nezvládla duel s krajankou
    dnes 16:57
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