Tretie finále v rade sa nekoná. Lehečka v pozícii turnajovej dvojky prehral s neobľúbeným súperom

Argentínsky tenista Francisco Cerundolo postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Bruseli. Tretí nasadený hráč zdolal Francúza Clementa Chidekha 6:2, 6:4.
Z pozície druhého nasadeného prehral Čech Jiří Lehečka, ktorý neuspel nad Holanďanom Tallonom Griekspoorom v troch setoch 6:4, 4:6 a 3:6.
Český tenista tak prišiel o šancu postúpiť na tomto turnaji tretí rok za sebou do finále.
Dvadsiaty hráč rebríčka ATP Lehečka nepotvrdil proti Griekspoorovi úlohu papierového favorita, svetovej šesťdesiatke podľahol za dve a štvrť hodiny.
VIDEO: Zostrih zápasu Lehečka - Griekspoor
Dvadsaťštyriročný Čech dokázal zobrať servis o šesť rokov staršiemu súperovi len v prvom sete, v ďalších dvoch stratil vždy raz podanie a prehral aj tretí vzájomný zápas.
Prvé dve porážky utrpel pred piatimi rokmi na challengeroch na začiatkou svojej profesionálnej kariéry.
V minulých dvoch rokoch sa Lehečkovi darilo na European Open lepšie. V roku 2024 ešte v Antverpách a vlani po presune turnaja už v Bruseli si zahral, hoci neúspešne, o titul.
ATP Brusel 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Tallon Griekspoor (Hol.) - Jiří Lehečka (ČR-2) 4:6, 6:4, 6:3
Francisco Cerundolo (Arg.-3) - Clement Chidekh (Fr.) 6:2, 6:4
Arthur Fils (Fr.-1) - Alex Michelsen (USA-5) 6:4, 7:6 (12)