    Tretie finále v rade sa nekoná. Lehečka v pozícii turnajovej dvojky prehral s neobľúbeným súperom

    Český tenista Jiří Lehečka.
    Český tenista Jiří Lehečka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. okt 2026 o 21:34
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    Dvadsiaty hráč rebríčka ATP nepotvrdil úlohu papierového favorita.

    Argentínsky tenista Francisco Cerundolo postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Bruseli. Tretí nasadený hráč zdolal Francúza Clementa Chidekha 6:2, 6:4.

    Z pozície druhého nasadeného prehral Čech Jiří Lehečka, ktorý neuspel nad Holanďanom Tallonom Griekspoorom v troch setoch 6:4, 4:6 a 3:6.

    Český tenista tak prišiel o šancu postúpiť na tomto turnaji tretí rok za sebou do finále.

    Dvadsiaty hráč rebríčka ATP Lehečka nepotvrdil proti Griekspoorovi úlohu papierového favorita, svetovej šesťdesiatke podľahol za dve a štvrť hodiny.

    VIDEO: Zostrih zápasu Lehečka - Griekspoor

    Dvadsaťštyriročný Čech dokázal zobrať servis o šesť rokov staršiemu súperovi len v prvom sete, v ďalších dvoch stratil vždy raz podanie a prehral aj tretí vzájomný zápas.

    Prvé dve porážky utrpel pred piatimi rokmi na challengeroch na začiatkou svojej profesionálnej kariéry.

    V minulých dvoch rokoch sa Lehečkovi darilo na European Open lepšie. V roku 2024 ešte v Antverpách a vlani po presune turnaja už v Bruseli si zahral, hoci neúspešne, o titul.

    ATP Brusel 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Tallon Griekspoor (Hol.) - Jiří Lehečka (ČR-2) 4:6, 6:4, 6:3

    Francisco Cerundolo (Arg.-3) - Clement Chidekh (Fr.) 6:2, 6:4

    Arthur Fils (Fr.-1) - Alex Michelsen (USA-5) 6:4, 7:6 (12)

    Tenis

    Tenis

    Český tenista Jiří Lehečka.
    Český tenista Jiří Lehečka.
    Tretie finále v rade sa nekoná. Lehečka v pozícii turnajovej dvojky prehral s neobľúbeným súperom
    dnes 21:34
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