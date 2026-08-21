VIDEO: Trpký koniec Rybakinovej na turnaji. Šancu na post svetovej jednotky jej vzalo zranenie

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová odstúpila z turnaja WTA 1000 v Cincinnati počas osemfinálového duelu proti Poľke Ige Swiatekovej.
Druhá nasadená hráčka turnaja skrečovala zápas proti sedmičke „pavúka“ v úvodnom sete za stavu 4:1 pre poľskú reprezentantku.
Swiatekovú čaká v semifinále domáca Jessica Pegulová, ktorá v pozícii turnajovej trojky zdolala v úvodnom štvrťfinálovom stretnutí deviatu nasadenú krajanku Amandu Anisimovovú po trojsetovej dráme 6:4, 2:6 a 7:6 (4).
Rybakinová v piatom geme prerušila hru po tom, čo sa nedokázala oprieť o ľavú pätu. Najskôr sa snažila pokračovať, avšak po dvojchybe za stavu 40:40 zamierila k sieti a duel predčasne ukončila.
Rybakinová sa nestane novou svetovou jednotkou, keďže na zisk postu najvyššie postavenej hráčky v rebríčku WTA potrebovala po osemfinálovom vypadnutí Bielorusky Ariny Sobolenkovej prejsť do finále.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Pegulová - Anisimová
„Samozrejme, necítim sa najlepšie. Chôdza je bolestivá. Viac sa dozvieme zajtra po vyšetrení na magnetickej rezonancii.
Trápilo ma to už dlhší čas, ale mala som pocit, že to mám pod kontrolou. Pred zápasom som sa cítila v poriadku. Bohužiaľ, stačil jeden nesprávny pohyb a niečo sa stalo,“ citovala Rybakinovú agentúra AP.
WTA Cincinnati 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Iga Swiateková (Poľ.-7) - Jelena Rybakinová (Kaz.-2) 4:1 - skreč Rybakinová
Jessica Pegulová (USA-3) - Amanda Anisimovová (USA-9) 6:4, 2:6, 7:6 (4)