    Štyri Češky na čele s Noskovou postúpili v Pekingu ďalej. Suverénne si viedla Sabalenková

    Linda Nosková.
    Linda Nosková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. okt 2026 o 14:34
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    Podujatie sa v 2. kole skončilo pre nasadenú Talianku Paoliniovú.

    Česká tenistka Linda Nosková postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. V pozícii päťky „pavúka“ triumfovala v piatkovom dueli 2. kola nad Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou 6:4, 6:1.

    Ďalej narazí na švajčiarsku hráčku Viktoriju Golubicovú, ktorá zdolala Peyton Stearnsovú z USA po trojsetovej bitke 6:4, 3:6 a 6:3.

    Podujatie sa v 2. kole skončilo pre 14. nasadenú Talianku Jasmine Paoliniovú po prehre s Ukrajinkou Dariou Snigurovou 6:3, 6:7 (5) a 2:6.

    Nasadenie naopak potvrdila sedmička turnaja Karolína Muchová, Češka si poradila s Britkou Katie Boulterovou 7:6 (3), 6:1.

    Neprekvapivo ide ďalej aj svetová i nasadená dvojka Aryna Sabalenková po víťazstve nad Renatou Zarazuovou z Mexika 6:1, 6:3.

    WTA 1000 Peking 2026

    ženy - dvojhra - 2. kolo:

    Polina Kudermetovová (Uzb.) - Clara Tausonová (Dán.-32) 6:4, 4:6, 6:4

    Sára Bejleková (ČR-20) - Maddison Inglisová (Austr.) 6:3, 7:5

    Naomi Osaková (Jap.-12) - Maria Timofejevová (Uzb.) 6:3, 3:6, 6:3

    Nikola Bartůňková (ČR-26) - Magdalena Frechová (Poľ.) 6:2, 6:2

    Aryna Sabalenková (Biel.-2) - Renata Zarazuová (Mex.) 6:1, 6:3

    Karolína Muchová (ČR-7) - Katie Boulterová (V.Brit.) 7:6 (3), 6:1

    Daria Snigurová (Ukr.) - Jasmine Paoliniová (Tal.-14) 3:6, 7:6 (5), 6:2

    Jekaterina Alexandrovová (Rus.) - Alexandra Sasnovičová (Rus.) 6:1, 6:4

    Viktorija Golubicová (Švajč.) - Peyton Stearnsová (USA-28) 6:4, 3:6, 6:3

    Diana Šnajderová (Rus.-11) - Janice Tjenová (Indon) 6:0, 6:4

    Ljudmila Samsonovová (Rus.-29) - Linda Fruhvirtová (ČR) 6:2, 3:6, 6:3

    Sinja Krausová (Rak.) - Anastasija Potapovová (Rak.-16) 4:1 - skreč

    Mirra Andrejevová (Rus.-4) - Jüan Jüe (Čína) 3:6, 6:0, 6:0

    Dajana Jastremská (Ukr.) - Maja Chwaliňská (Poľ.-17) 6:3, 6:1

    Linda Nosková (ČR-5) - Elena-Gabriela Ruseová (Rum.) 6:4, 6:1

    Taylah Prestonová (Austr.) - Diane Parryová (Fr.-22) 7:6 (4), 6:1

    Tenis

    Tenis

    Linda Nosková.
    Linda Nosková.
    Štyri Češky na čele s Noskovou postúpili v Pekingu ďalej. Suverénne si viedla Sabalenková
    dnes 14:34
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