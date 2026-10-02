Štyri Češky na čele s Noskovou postúpili v Pekingu ďalej. Suverénne si viedla Sabalenková

Česká tenistka Linda Nosková postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. V pozícii päťky „pavúka“ triumfovala v piatkovom dueli 2. kola nad Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou 6:4, 6:1.
Ďalej narazí na švajčiarsku hráčku Viktoriju Golubicovú, ktorá zdolala Peyton Stearnsovú z USA po trojsetovej bitke 6:4, 3:6 a 6:3.
Podujatie sa v 2. kole skončilo pre 14. nasadenú Talianku Jasmine Paoliniovú po prehre s Ukrajinkou Dariou Snigurovou 6:3, 6:7 (5) a 2:6.
Nasadenie naopak potvrdila sedmička turnaja Karolína Muchová, Češka si poradila s Britkou Katie Boulterovou 7:6 (3), 6:1.
Neprekvapivo ide ďalej aj svetová i nasadená dvojka Aryna Sabalenková po víťazstve nad Renatou Zarazuovou z Mexika 6:1, 6:3.
WTA 1000 Peking 2026
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Polina Kudermetovová (Uzb.) - Clara Tausonová (Dán.-32) 6:4, 4:6, 6:4
Sára Bejleková (ČR-20) - Maddison Inglisová (Austr.) 6:3, 7:5
Naomi Osaková (Jap.-12) - Maria Timofejevová (Uzb.) 6:3, 3:6, 6:3
Nikola Bartůňková (ČR-26) - Magdalena Frechová (Poľ.) 6:2, 6:2
Aryna Sabalenková (Biel.-2) - Renata Zarazuová (Mex.) 6:1, 6:3
Karolína Muchová (ČR-7) - Katie Boulterová (V.Brit.) 7:6 (3), 6:1
Daria Snigurová (Ukr.) - Jasmine Paoliniová (Tal.-14) 3:6, 7:6 (5), 6:2
Jekaterina Alexandrovová (Rus.) - Alexandra Sasnovičová (Rus.) 6:1, 6:4
Viktorija Golubicová (Švajč.) - Peyton Stearnsová (USA-28) 6:4, 3:6, 6:3
Diana Šnajderová (Rus.-11) - Janice Tjenová (Indon) 6:0, 6:4
Ljudmila Samsonovová (Rus.-29) - Linda Fruhvirtová (ČR) 6:2, 3:6, 6:3
Sinja Krausová (Rak.) - Anastasija Potapovová (Rak.-16) 4:1 - skreč
Mirra Andrejevová (Rus.-4) - Jüan Jüe (Čína) 3:6, 6:0, 6:0
Dajana Jastremská (Ukr.) - Maja Chwaliňská (Poľ.-17) 6:3, 6:1
Linda Nosková (ČR-5) - Elena-Gabriela Ruseová (Rum.) 6:4, 6:1
Taylah Prestonová (Austr.) - Diane Parryová (Fr.-22) 7:6 (4), 6:1