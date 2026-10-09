Po titule v Pekingu ďalší nepridá. Djokovič senzačne vypadol v druhom kole

Srbský tenista Novak Djokovič vypadol z turnaja ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji už v 2. kole dvojhry.
Nad sily desiateho nasadeného Srba bol Hubert Hurkacz z Poľska, ktorý triumfoval v dvoch setoch 6:4, 6:3.
Djokovič nestačil na 34. hráča rebríčka ATP, s ktorým prehral po necelej hodine a pol. Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión sa stal v utorok prvým tenistom od roku 1977, ktorý získal titul po dovŕšení 39 rokov, keď ovládol turnaj v Pekingu.
V čínskej metropole skrečoval vo finále jeho súper Alex De Minaur. Austrálsky tenista mal byť v piatok v Šanghaji súperom slovenského tenistu Alexa Molčana.
Dvadsaťosemročný Slovák mal vyzvať nasadenú aj svetovú deviatku De Minaura, no štart mu znemožnila horúčka.
Pozíciu favorita potvrdil najvyššie nasadený hráč turnaja Nemec Alexander Zverev, ktorý zdolal Číňana Wu I-ping 6:4, 7:6 (4). Nezaváhala ani turnajová trojka Ben Shelton. Dvadsaťštyriročný Američan si poradil s Danielom Altmaierom z Nemecka 6:3, 7:6 (6).
Prekvapivo skončil v 2. kole šiesty nasadený Talian Flavio Cobolli, ktorý podľahol 38-ročnému Francúzovi Adrianovi Mannarinovi v troch setoch 1:6, 6:4, 3:6.
Molčan sa vďaka víťazstvu v prvom kole nad Talianom Federicom Cinom posunul v online aktualizovanom rebríčku ATP na 79. priečku. Informoval o tom web Slovenského tenisového zväzu.
ATP Šanghaj 2026
dvojhra - 2. kolo:
Hubert Hurkacz (Poľ.) - Novak Djokovič (Srb.-10) 6:3, 6:4
Francisco Cerundolo (Arg.-21) - Roman Safiullin (Rus.) 7:6 (5), 6:3
Jakub Menšík (ČR-13) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:3, 6:3
Alex De Minaur (Aus.-9) - Alex MOLČAN (SR) - De Minaur postúpil bez boja
Arthur Gea (Fr.) - Ugo Humbert (Fr.-30) 6:4, 3:6, 6:1
Adrian Mannarino (Fr.) - Flavio Cobolli (Tal.-6) 6:1, 4:6, 6:3
Rei Sakamoto (Jap.) - Andrej Rubľov (Rus.-23) 6:4, 6:4
Brandon Nakashima (USA-16) - Matteo Berrettini (Tal.) 7:6 (4), 7:5
Quentin Halys (Fr.) - Alexander Blockx (Belg.-27) 4:6, 7:6 (9), 6:4
Alexander Zverev (Nem.-1) - Wu I-ping (Čína) 6:4, 7:6 (4)
Frances Tiafoe (USA-7) - Yannnick Hanfmann (Nem.) 6:4, 6:4
Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-25) - Jenson Brooksby (USA) 6:1, 6:3