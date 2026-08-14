    Tsitsipas zvládol úvodné kolo v Cincinnati. Čech Macháč aj Dimitrov vypadli

    Grécky tenista Stefanos Tsitsipas.
    Grécky tenista Stefanos Tsitsipas. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|14. aug 2026 o 21:40 (aktualizované 14. aug 2026 o 22:47)
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    Ďalej idú aj Poliak Hubert Hurkacz či Francúz Quentin Halys.

    Grécky tenista Stefanos Tsitsipas postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati. V úvodnom kole zdolal Francúza Valentina Royera 7:6 (4), 7:5.

    Ďalej idú aj Poliak Hubert Hurkacz či Francúz Quentin Halys.

    Už v úvodnom kole sa z turnajom rozlúčil držiteľ voľnej karty Bulhar Grigor Dimitrov, ktorý podľahol po trojsetovej bitke Sebastianovi Baezovi z Argentíny 6:1, 3:6, 4:6.

    Čech Tomáš Macháč nestačil na Pabla Carrena-Bustu. Španiel zvíťazil 6:3, 6:2. Ďalej ide domáci Alex Michelsen, ale aj Austrálčan James Duckworth.

    ATP Cincinnati 2026

    Dvojhra - 1. kolo:

    Christopher O'Connell (Aus.) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 6:4, 7:6 (5)

    Botic Van De Zandschulp (Hol.) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:4, 6:4

    Alex Michelsen (USA) - Jesper De Jong (Hol.) 6:4, 6:4

    Juan Manuel Cerundolo (Arg.) - Mark Lajal (Est.) 6:4, 6:4

    James Duckworth (Aus.) - Jeffrey John Wolf (USA) 7:5, 7:6 (0)

    Sebastian Baez (Arg.) - Grigor Dimitrov (Bul.) 1:6, 6:3, 6:4

    Yannick Hanfmann (Nem.) - Luca van Assche (Fr.) 6:2, 6:4

    Matteo Berrettini - Titouan Droguet (Fr.) 3:6, 6:1, 6:4

    Pablo Carreno-Busta - Tomáš Macháč (ČR) 6:3, 6:2

    Stefanos Tsitsipas (Gréc.) - Valentin Royer (Fr.) 7:6 (4), 7:5

    Daniel Vallejo (Par.) - Kyrian Jacquet (Fr.) 6:2, 6:4

    Hubert Hurkacz (Poľ.) - Šo Šimabukuro (Jap.) 6:2, 6:4

    Daniel Altmaier (Nem.) - Coleman Wong (Hong Kong) 3:6, 6:3, 6:4

    Quentin Halys (Fr.) - Vít Kopřiva (ČR) 7:6 (5), 6:4

    Tenis

    Tenis

    Grécky tenista Stefanos Tsitsipas.
    Grécky tenista Stefanos Tsitsipas.
    Tsitsipas zvládol úvodné kolo v Cincinnati. Čech Macháč aj Dimitrov vypadli
    pi 21:40
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