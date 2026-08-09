    Toronto prišlo o favoritky. Sabalenková aj Pegulová vypadli už v osemfinále

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|9. aug 2026 o 08:28
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    Nasadená jednotka podľahla Ruske.

    Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte.

    Siedma nasadená hráčka zdolala v sobotňajšom súboji desiatku Martu Kosťukovú z Ukrajiny v troch setoch 3:6, 6:1 a 6:2.

    Pozíciu favoritky nepotvrdila najvyššie nasadená Arina Sobolenková z Bieloruska, ktorá nestačila na Rusku Jekaterinu Alexandrovovú v troch setoch 6:7 (3), 6:4, 4:6.

    Nečakane skoro vypadla aj trojka turnaja Jessica Pegulová z USA, keď nestačila na Dianu Šnaiderovú z Ruska v dvoch setoch 3:6, 3:6.

    WTA Toronto 2026

    dvojhra - osemfinále:

    Jekaterina Alexandrovová (Rus.-16) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 7:6 (3), 4:6, 6:4

    Diana Šnaiderová (Rus.-15) - Jessica Pegulová (USA-3) 6:3, 6:3

    Elina Svitolinová (Ukr.-9) - Amanda Anisimová (USA-8) 6:2, 6:4

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