Toronto prišlo o favoritky. Sabalenková aj Pegulová vypadli už v osemfinále

Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte.
Siedma nasadená hráčka zdolala v sobotňajšom súboji desiatku Martu Kosťukovú z Ukrajiny v troch setoch 3:6, 6:1 a 6:2.
Pozíciu favoritky nepotvrdila najvyššie nasadená Arina Sobolenková z Bieloruska, ktorá nestačila na Rusku Jekaterinu Alexandrovovú v troch setoch 6:7 (3), 6:4, 4:6.
Nečakane skoro vypadla aj trojka turnaja Jessica Pegulová z USA, keď nestačila na Dianu Šnaiderovú z Ruska v dvoch setoch 3:6, 3:6.
WTA Toronto 2026
dvojhra - osemfinále:
Jekaterina Alexandrovová (Rus.-16) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 7:6 (3), 4:6, 6:4
Diana Šnaiderová (Rus.-15) - Jessica Pegulová (USA-3) 6:3, 6:3
Elina Svitolinová (Ukr.-9) - Amanda Anisimová (USA-8) 6:2, 6:4