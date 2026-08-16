Mladá Češka po Plíškovej vyradila aj Krejčíkovú. Swiateková nadelila svojej súperke kanára

Ruska Mirra Andrejevová a Poľka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovali do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati.
Piata nasadená Andrejevová zdolala Oleksandru Olijnykovovú z Ukrajiny 6:1, 6:0.
Turnajová sedmička Swiateková zmietla Kolumbijčanku Emilianu Arangovú v pomere 6:3, 6:0.
Druhá najvyššie postavená hráčka v ženskom pavúku Jelena Rybakinová z Kazachstanu si poradila s domácou Taylor Townsendovou 6:3, 6:4.
Ďalej ide aj Češka Sara Bejlek, ktorá vyradila 23. nasadenú krajanku Barboru Krejčíkovú po výsledku 7:6 (5), 6:4.
Po hladkej výhre nad Plíškovou 6:0, 6:2 mala 20-ročná Bejlek tentoraz výrazne viac práce. Krejčíkovú porazila po takmer dvoch hodinách a pripísala si proti dvojnásobnej grandslamovej víťazke premiérový úspech po dvoch nezdaroch.
Ďalšou súperkou Bejlek bude buď Anna Blinkovová, alebo iná Ruska Jekaterina Alexandrovová.
Postup si zabezpečila aj domáca Madison Keysová víťazstvom nad Ukrajinkou Dariou Snigurovou 4:6, 6:3, 6:3.
WTA Cincinnati 2026
Dvojhra - 2. kolo:
Sara Bejlek (ČR) - Barbora Krejčíková (ČR-23) 7:6 (5), 6:4
Mirra Andrejevová (Rus.-5) - Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) 6:1, 6:0
Janice Tjenová (Indon.-32) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 7:6 (8), 5:7, 7:5
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Taylor Townsendová (USA) 6:3, 6:4
Madison Keysová (USA-20) - Daria Snigurová (Ukr.) 4:6, 6:3, 6:3
Iga Swiateková (Poľ.-7) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:3, 6:0
Wang Sin-jü - Donna Vekičová (Chorv.-31) 3:6, 6:1, 6:4