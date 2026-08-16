    Najvyššie nasadený zvládol 2. kolo v Cincinnati. Zverev zdolal Brita a čaká ho Francúz Atmane

    Alexander Zverev.
    Alexander Zverev. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. aug 2026 o 08:51
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    Alexander Zverev zvládol 2. kolo v Cincinnati a ide ďalej, rovnako ako Cobolli či Menšík, ktorý zvíťazil až po trojhodinovej bitke.

    Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do 3. kola na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati.

    V druhom kole zdolal najvyššie nasadený hráč Brita Camerona Norrieho 3:6, 6:3 a 6:3. V ďalšej fáze ho čaká Terence Atmane z Francúzska, ten si poradil s Tomasom Martinom Etcheverrym z Argentíny 6:3 a 7:6.

    S účinkovaním na turnaji sa naopak rozlúčil už v 2. kole Srb Novak Djokovič. V pozícii nasadenej trojky prehral s Argentínčanom Thiagom Agustinom Tirentem 6:2, 4:6, 4:6.

    Talian Flavio Cobolli postúpil, keď ako nasadená sedmička zdolal Srba Miomira Kecmanoviča 6:1, 4:6, 6:3.

    Ďalej ide aj Paraguajčan Adolfo Daniel Vallejo, ktorý vyradil nasadenú pätnástku Monačana Valentina Vacherota 6:3, 6:3 a prvýkrát v kariére získal skalp hráča z elitnej svetovej dvadsiatky.

    Úvodné vystúpenie na generálke na US Open zvládol aj Čech Jakub Menšík, ktorý po trojhodinovej bitke zdolal Mattiu Bellucciho z Talianska 7:5, 2:6 a 7:6.

    V treťom kole nastúpi proti Rinkymu Hijikatovi z Austrálie, ten zdolal ďalšieho Taliana Luciana Darderiho 6:4 a 6:2.

    ATP Cincinnati

    Muži - dvojhra - 2. kolo:

    Alexander Zverev (Nem.-1) - Cameron Norrie (V.Brit) 3:6, 6:3, 6:3

    Jakub Menšík (ČR-14) - Mattia Bellucci (Tal.) 7:5, 2:6, 7:6 (5)

    Rinky Hijikata (Austr.) - Luciano Darderi (Tal.-19) 6:4, 6:2

    Alex de Minaur (Austr.-5) - Quentin Halys (Fr.) 1:6, 6:3, 7:6 (4)

    Terence Atmane (Fr.) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.-26) 6:3, 7:6 (4)

    Tommy Paul (USA-18) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:4, 6:7 (3), 6:3

    Arthur Fery (V.Brit.-32) - James Duckworth (Austr.) 6:4, 2.6, 7:6 (4)

    Jiří Lehečka (ČR-9) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:4, 6:7 (3), 6:3

    Arthur Fils (Fr.-21) - Yannick Hanfmann (Nem.) 7:6 (5), 6:1

    Rafael Jodar (Šp.-12) - Denis Shapovalov (Kan.) 7:5, 4:6, 7:5

    Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Novak Djokovič (Srb.-3) 2:6, 6:4, 6:4

    Alejandro Tabilo (Čile-22) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:3, 6:4

    Flavio Cobolli (Tal.-7) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:1, 4:6, 6:3

    Adolfo Daniel Vallejo (Parag.) - Valentin Vacherot (Mon.-15) 6:3, 6:3

    Alexander Blockx (Belg.-28) - Mariano Navone (Arg.) 6:3, 6:4

    Martin Landaluce (Šp.) - Matteo Arnaldi (Tal.-31) 6:4, 4:6, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev.
    Alexander Zverev.
    Najvyššie nasadený zvládol 2. kolo v Cincinnati. Zverev zdolal Brita a čaká ho Francúz Atmane
    dnes 08:51
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