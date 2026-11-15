Zverev vstúpil do Turnaja majstrov víťazstvom. Nedal šancu španielskemu debutantovi

Turnaj majstrov 2026
Skupina Johna McEnroea:
Alexander Zverev (Nem.-1) - Rafael Jódar (Šp.-8) 6:4, 6:4
Svetová jednotka Alexander Zverev z Nemecka vstúpil do tenisového Turnaja majstrov v Turíne víťazstvom 6:4, 6:4 nad španielskym debutantom Rafaelom Jódarom.
V druhom zápase skupiny Johna McEnroea sa od 20:30 stretnú Američan Ben Shelton a Francúz Arthur Fils.
Dvadsaťdeväťročný Zverev potvrdil úlohu favorita za necelú hodinu a pol. V zápase sa mohol oprieť o svoju silnú zbraň – servis.
Nastrieľal 10 es, po prvom podaní získal 86 percent bodov a odvrátil oba brejkbaly súpera. Dvadsaťročnému súperovi, ktorého tento rok zdolal aj na ceste za triumfom na Roland Garros, zobral Zverev v každom sete raz podanie.
Mladý Španiel sa kvalifikoval na Turnaj majstrov hneď vo svojej prvej sezóne na okruhu ATP Tour.
Vlani ešte štartoval na turnaji Next Gen Finals určenom pre tenistov do 20 rokov. Zverev tak na druhý pokus vyhral svoj prvý zápas od 2. novembra, keď sa oficiálne dostal na čelo svetového rebríčka.
Na turnaji Masters v Paríži o dva dni neskôr podľahol domácemu Talianovi Lorenzovi Musettimu.
Rodák z Hamburgu sa usiluje o tretí triumf na Turnaji majstrov po rokoch 2018 a 2021. Jeho najväčším rivalom by mal byť podľa papierových predpokladov Španiel Carlos Alcaraz.