    Nečakaný koniec finalistu US Open. Shelton padol s nenasadeným hráčom v tajbrejkoch

    Ben Shelton.
    Ben Shelton. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. okt 2026 o 10:43
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    Šanghajský masters priniesol prekvapenia už v 3. kole.

    Americký tenista Ben Shelton sa rozlúčil s turnajom ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji už v 3. kole.

    Zdolaný finalista tohtoročného grandslamového US Open a štvrtý muž svetového rebríčka podľahol v nedeľu nenasadenému Francúzovi Arthurovi Geovi v dvoch tajbrejkoch 6:7 (5), 6:7 (3).

    Gea nastúpi v ďalšej fáze proti víťazovi súboja medzi Čechom Jakubom Menšíkom a Argentínčanom Franciscom Cerundolom.

    Nadviazať na prekvapivý triumf nad turnajovou šestkou Flaviom Cobollim z Talianska nedokázal Adrien Mannarino.

    Tridsaťosemročný Francúz prehral s 26. nasadeným Rusom Karenom Chačanovom 2:6, 4:6.

    Chačanov nastúpi v osemfinále proti deviatemu nasadenému Alexovi De Minaurovi z Austrálie, ktorý vyradil Japonca Reia Sakamota po víťazstve 7:6 (8), 6:4.

    ATP Šanghaj 2026

    Dvojhra - 3. kolo:

    Hubert Hurkacz (Poľ.) - Čou I (Čína) 6:2, 3:6, 6:3

    Alex De Minaur (Aus.-9) - Rei Sakamoto (Jap.) 7:6 (8), 6:4

    Arthur Gea (Fr.) - Ben Shelton (USA-3) 7:6 (5), 7:6 (3)

    Karen Chačanov (Rus.-26) - Adrien Mannarino 6:2, 6:4

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