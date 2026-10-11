Nečakaný koniec finalistu US Open. Shelton padol s nenasadeným hráčom v tajbrejkoch

Americký tenista Ben Shelton sa rozlúčil s turnajom ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji už v 3. kole.
Zdolaný finalista tohtoročného grandslamového US Open a štvrtý muž svetového rebríčka podľahol v nedeľu nenasadenému Francúzovi Arthurovi Geovi v dvoch tajbrejkoch 6:7 (5), 6:7 (3).
Gea nastúpi v ďalšej fáze proti víťazovi súboja medzi Čechom Jakubom Menšíkom a Argentínčanom Franciscom Cerundolom.
Nadviazať na prekvapivý triumf nad turnajovou šestkou Flaviom Cobollim z Talianska nedokázal Adrien Mannarino.
Tridsaťosemročný Francúz prehral s 26. nasadeným Rusom Karenom Chačanovom 2:6, 4:6.
Chačanov nastúpi v osemfinále proti deviatemu nasadenému Alexovi De Minaurovi z Austrálie, ktorý vyradil Japonca Reia Sakamota po víťazstve 7:6 (8), 6:4.
ATP Šanghaj 2026
Dvojhra - 3. kolo:
Hubert Hurkacz (Poľ.) - Čou I (Čína) 6:2, 3:6, 6:3
Alex De Minaur (Aus.-9) - Rei Sakamoto (Jap.) 7:6 (8), 6:4
Arthur Gea (Fr.) - Ben Shelton (USA-3) 7:6 (5), 7:6 (3)
Karen Chačanov (Rus.-26) - Adrien Mannarino 6:2, 6:4