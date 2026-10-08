    Prekvapivý koniec favorita na turnaji v Šanghaji. Americký tenista naopak svoju úlohu zvládol

    Jenson Brooksby.
    Jenson Brooksby. (Autor: REUTERS)
    TASR|8. okt 2026 o 09:02 (aktualizované 8. okt 2026 o 10:00)
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    Úvodné kolo prinieslo prekvapivé vyradenie holandského hráča ruským kvalifikantom.

    Americký tenista Jenson Brooksby postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji. V úvodnom kole zdolal Španiela Jaumeho Munara 7:5, 6:4.

    Úspešne vstúpil do turnaja aj Grék Stefanos Tsitsipas, ktorý si poradil s belgickým kvalifikantom Kimmerom Coppejansom 6:3, 7:5.

    Prekvapenie sa zrodilo v súboji Pavla Kotova s Tallonom Griekspoorom, v ktorom ruský kvalifikant zdolal Holanďana 6:4 a 7:6 (4).

    Do 2. kola postúpili aj Poliak Hubert Hurkacz, ktorý zdolal Austrálčana Jamesa Duckwortha 6:3, 7:6 (4) a Talian Matteo Arnaldi po hladkom triumfe nad Bernardom Tomicom 6:3, 6:1.

    ATP Šanghaj 2026

    dvojhra - 1. kolo:

    Jenson Brooksby (USA) - Jaume Munar (Šp.) 7:5, 6:4

    Pavel Kotov (Rus.) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:4, 7:6 (4)

    Nuno Borges (Portug.) - Facundo Díaz Acosta (Arg.) 7:6 (5), 6:2

    Camilo Ugo Carabelli (Arg.) - Iľja Simakin (Rus.) 2:6, 6:2, 7:5

    Stefanos Tsitsipas (Gréc.) - Kimmer Coppejans (Belg.) 6:3, 7:5

    Hubert Hurkacz (Poľ.) - James Duckworth (Austr.) 6:3, 7:6 (4)

    Matteo Arnaldi (Tal.) - Bernard Tomic (Austr.) 6:3, 6:1

    Thiago Agustín Tirante (Arg.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 6:4, 6:2

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