    Nasadená šestka vypadla v Montreale už v 2. kole. Nemecký outsider vyradil talianskeho favorita

    Ruský tenista Andrej Rubľov.
    Ruský tenista Andrej Rubľov. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. aug 2026 o 08:26
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    Montreal sa v druhom kole zbavil dvoch nasadených favoritov.

    Taliansky tenista Flavio Cobolli nepotvrdil pozíciu nasadenej šestky a na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale vypadol už v 2. kole.

    Nad jeho sily bol Nemec Yannick Hanfmann, ktorý zvíťazil 7:6 (5), 7:6 (2).

    Druhé kolo bolo konečnou aj pre Rusa Andreja Rubľova. Desiateho nasadeného hráča vyradil Číňan Šang Ťün-čcheng po trojsetovej bitke 7:5, 4:6, 7:6 (5).

    VIDEO: Zostrih zápasu Šang Ťün-čcheng - Andrej Rubľov

    ATP Montreal

    Muži - dvojhra - 1. kolo:

    Terence Atmane (Fr.) - Jack Draper (V. Brit.) 6:3, 2:6, 6:2

    Botic van de Zandschulp (Hol.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:2, 3:6, 6:3

    Tallon Griekspoor (Hol.) - Lorenzo Sonego (Tal.) 7:6 (5), 7:5

    Fábián Marozsán (Maď.) - Šintaró Močizuki (Jap.) 6:4, 6:3

    Sebastian Baez (Arg.) - Mattia Bellucci (Tal.) 7:5, 6:3

    Jenson Brooksby (USA) - Adam Walton (Austr.) 6:3, 6:4

    Stefanos Tsitsipas (Gréc.) - Martin Damm (USA) 6:4, 6:4

    Hubert Hurkacz (Poľ.) - Marcos Giron (USA) 7:5, 4:6, 6:2

    Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Duncan Chan (Kan.) 6:3, 1:6, 7:6 (3)

    Zachary Svajda (USA) - Denis Shapovalov (Kan.) 4:6, 6:4, 3:0 - skreč

    Jacob Fearnley (V.Brit.) - Adrian Mannarino (Fr.) 7:6 (3), 6:4

    Valentin Royer (Fr.) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 1:6, 7:5, 6:2

    Alexei Popyrin (Austr.) - Roman Andres Burruchaga (Arg.) 4:6, 7:5, 6:3

    Daniel Merida (Šp.) - Liam Draxl (Kan.) 3:6, 6:4, 6:4

    Juan Manuel Cerundolo (Arg.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 6:4, 6:2

    ATP Montreal

    2. kolo:

    Šang Ťün-čcheng (Čína) - Andrej Rubľov (Rus.-10) 7:5, 4:6, 7:6 (5)

    Jiří Lehečka (ČR-8) - Vít Kopřiva (ČR) 6:4, 6:2

    Brandon Nakashima (USA-28) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:2, 6:1

    Alex de Minaur (Austr.) - James Duckworth (Austr.) 6:2, 7:6 (6)

    Frances Tiafoe (USA-15) - Marin Čilič (Chorv.) 5:7, 6:2, 6:2

    Luciano Darderi (Tal.-19) - Gabriel Diallo (Kan.) 6:4, 2:3

    Yannick Hanfmann (Nem.) - Flavio Cobolli (Tal.-6) 7:6 (5), 7:6 (2)

    Alexander Blockx (Belg.-27) - Jaume Munar (Šp.) bez boja

    Tenis

    Tenis

    Ruský tenista Andrej Rubľov.
    Ruský tenista Andrej Rubľov.
    Nasadená šestka vypadla v Montreale už v 2. kole. Nemecký outsider vyradil talianskeho favorita
    dnes 08:26
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