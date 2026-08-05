Nasadená šestka vypadla v Montreale už v 2. kole. Nemecký outsider vyradil talianskeho favorita

Muži - dvojhra - 1. kolo:

Terence Atmane (Fr.) - Jack Draper (V. Brit.) 6:3, 2:6, 6:2

Botic van de Zandschulp (Hol.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:2, 3:6, 6:3

Tallon Griekspoor (Hol.) - Lorenzo Sonego (Tal.) 7:6 (5), 7:5

Fábián Marozsán (Maď.) - Šintaró Močizuki (Jap.) 6:4, 6:3

Sebastian Baez (Arg.) - Mattia Bellucci (Tal.) 7:5, 6:3

Jenson Brooksby (USA) - Adam Walton (Austr.) 6:3, 6:4

Stefanos Tsitsipas (Gréc.) - Martin Damm (USA) 6:4, 6:4

Hubert Hurkacz (Poľ.) - Marcos Giron (USA) 7:5, 4:6, 6:2

Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Duncan Chan (Kan.) 6:3, 1:6, 7:6 (3)

Zachary Svajda (USA) - Denis Shapovalov (Kan.) 4:6, 6:4, 3:0 - skreč

Jacob Fearnley (V.Brit.) - Adrian Mannarino (Fr.) 7:6 (3), 6:4

Valentin Royer (Fr.) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 1:6, 7:5, 6:2

Alexei Popyrin (Austr.) - Roman Andres Burruchaga (Arg.) 4:6, 7:5, 6:3

Daniel Merida (Šp.) - Liam Draxl (Kan.) 3:6, 6:4, 6:4

Juan Manuel Cerundolo (Arg.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 6:4, 6:2