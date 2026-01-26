Morvayová potrápila favoritku dvomi tajbrejkmi. Napokon sa s turnajom lúči v prvom kole

WTA 125 Challenger v Manile
Dvojhra - 1. kolo:
Sofia Costoulasová (Bel.) - Viktória Morvayová (Svk.) 6:7, 7:6, 6:4
Slovenská tenistka Viktória Morvayová nepostúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 125 Challenger vo filipínskej Manile.
V pozícii úspešnej kvalifikantky nestačila v úvodnom kole na Sofiu Costoulasovú z Belgicka a vo veľmi vyrovnanom zápase jej podľahla 7:6, 6:7(4), 4:6 za rovné štyri hodiny.
Dvadsaťštyriročná Slovenka vyhrávala v druhom sete 3:1, no tento náskok nevyužila a zápas napokon prehrala.
Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského tenisového zväzu (STZ).