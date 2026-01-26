    Morvayová potrápila favoritku dvomi tajbrejkmi. Napokon sa s turnajom lúči v prvom kole

    26. jan 2026 o 18:27
    Vyrovnaný zápas trval štyri hodiny.

    WTA 125 Challenger v Manile

    Dvojhra - 1. kolo:

    Sofia Costoulasová (Bel.) - Viktória Morvayová (Svk.) 6:7, 7:6, 6:4

    Slovenská tenistka Viktória Morvayová nepostúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 125 Challenger vo filipínskej Manile.

    V pozícii úspešnej kvalifikantky nestačila v úvodnom kole na Sofiu Costoulasovú z Belgicka a vo veľmi vyrovnanom zápase jej podľahla 7:6, 6:7(4), 4:6 za rovné štyri hodiny.

    Dvadsaťštyriročná Slovenka vyhrávala v druhom sete 3:1, no tento náskok nevyužila a zápas napokon prehrala. 

    Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského tenisového zväzu (STZ).

    dnes 18:27
