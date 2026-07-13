    ONLINE: Viktória Morvayová - Sára Bejleková dnes, WTA Atény LIVE (1. kolo)

    Viktória Morvayová.
    Viktória Morvayová. (Autor: Facebook/Slovenský tenisový zväz)
    Sportnet|13. júl 2026 o 15:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 1. kola dvojhry žien na turnaji WTA Atény 2026: Viktória Morvayová - Sára Bejleková.

    Viktória Morvayová a Sára Bejleková dnes hrajú 1. kolo dvojhry na turnaji WTA Atény 250.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Viktória Morvayová - Sára Bejleková dnes LIVE (1. kolo WTA Atény 2026, výsledky, pondelok, NAŽIVO)

    WTA Atény 1. kolo 2026
    13.07.2026 o 18:00
    Morvayová
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Bejlek
    Prenos
    Jediné dosavadní vzájemné utkání vyhrála před čtyřmi lety 6:2 a 6:4 Bejlek. Uspět by měla také v Aténách, kde platí za velkou papírovou favoritku. Vítězka narazí v osmifinále na lepší z dvojice Argyrokastritiová (GRE) – Taggerová (AUT).
    Viktória Morvayová uzavírá na žebříčku třetí stovku, přičemž osobní maximum má jen o jednu příčku výše na 299. místě. Pětadvacetiletá Slovenka hrává především turnaje ITF, kde je letos jejím maximem čtvrtfinále. V Aténách uspěla v kvalifikaci, když zužitkovala v postup do hlavní soutěže lehčí los. Němku Franzisku Sziedatovou porazila 6:2 a 6:1, Rusku Elinu Neplijovou pak 6:4 a 6:1. Sezonní bilanci tím dostala do kladných čísel, na kontě má 20 výher a 18 porážek (tvrdý povrch 15/13).
    Sára Bejlek je v žebříčku na 42. pozici. Nejvýše zatím byla tenistka z Hrušovan nad Jevišovkou na 34. místě. V únoru si v Abú Zabí senzačně dokráčela z kvalifikace až pro titul na tamější pětistovce. Od té doby ale dvacetiletá Češka spíše paběrkuje, když na žádném z dalších turnajů neuhrála více než jedno kolo. Naposledy se představila na slavném Wimbledonu, kde v úvodním kole podlehla 1:6 a 6:7(6) favorizované Rumunce Cirsteaové. Sezonní bilance Bejlek v tuto chvíli čítá 12 výher a 11 porážek (tvrdý povrch 9/3).
    Hezký pondělní podvečer. Sára Bejlek je tento týden pátou nejvýše nasazenou hráčkou na podniku WTA 250 v řeckých Aténách. V prvním kole bude její soupeřkou na Grandstandu slovenská kvalifikantka Viktória Morvayová.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:00.
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