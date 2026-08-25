    Hrunčáková predčila Šramkovú. V kvalifikácii US Open postúpila do ďalšieho kola

    Viktória Hrunčáková.
    Viktória Hrunčáková. (Autor: Facebook/Slovenský tenisový zväz)
    TASR|25. aug 2026 o 20:59
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    Istú účasť v hlavnom pavúku má zo Slovákov Alex Molčan.

    Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do 2. kola kvalifikácie na grandslamový turnaj US Open.

    V prvom si v utorok poradila s Argentínčankou Juliou Rierovou v dvoch setoch 6:3 a 6:4.

    V prvom sete získala Hrunčáková rýchlo náskok 4:1 a z rúk ho už nepustila, v druhom dokázala otočiť skóre z nepriaznivého stavu 0:3.

    Jej ďalšou súperkou v trojkolovej kvalifikácii bude Susan Bandecchiová zo Švajčiarska.

    V pondelok neuspela v úvodnom zápase kvalifikácie jej krajanka Rebecca Šramková. Istú účasť v hlavnom pavúku má zo Slovákov Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre.

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