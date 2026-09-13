    VIDEO: Ukrajinskej tenistke zničila raketa byt. Takto vyzerá ruský svet, napísala

    Ruský útok zničil Jastremskej byt v Odese
    Ruský útok zničil Jastremskej byt v Odese (Autor: SITA/AP)
    Sportnet, TASR|13. sep 2026 o 14:08
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    Nepoškodený ostal len uterák z Roland Garros.

    Ruský raketový útok zničil rodinný byt ukrajinskej tenistky Dajany Jastremskej v Odese.

    Dvadsaťšesťročná športovkyňa sa cez víkend podelila na sociálnych sieťach o zábery 25-poschodového obytného domu v štvrti Arkadija, ktorý po priamom zásahu pohltili plamene.

    „Takto vyzerá 'ruský svet'. Priamy zásah strelou s plochou dráhou letu Kalibr.“ Podľa jej slov zostal v ruinách na 22. poschodí nepoškodený jediný osobný predmet – oranžový uterák z grandslamového Roland Garros: „Kúsok svetového tenisu prežil zásah ruskej rakety. Náš dom nie.“

    Jastremská sa priamo obrátila na Ženskú tenisovú asociáciu (WTA) a Medzinárodnú tenisovú federáciu (ITF): „Pozrite sa na tieto zábery našimi očami. Toto je skutočný význam vašej 'neutrality' z ukrajinskej strany kurtu.“

    Ruskí tenisti môžu štartovať na medzinárodných turnajoch pod neutrálnym statusom. Ukrajinskí hráči si s ruskými súpermi po zápasoch spravidla nepodávajú ruky.

    Jastremská, ktorej patrí 113. miesto vo svetovom rebríčku, naposledy prehrala v prvom kole US Open v New Yorku.

    Pre ukrajinskú tenistku a jej blízkych navyše nejde o prvý takýto úder – na Silvestra roku 2024 bola pri masívnom ruskom bombardovaní poškodená aj budova, v ktorej žila jej stará mama.

    Jej krajanka Jelina Svitolinová počas nedávneho grandslamu taktiež uviedla, že ruský útok vážne poškodil jej padelový klub v Kyjeve.

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