VIDEO: Ukrajinskej tenistke zničila raketa byt. Takto vyzerá ruský svet, napísala

Ruský raketový útok zničil rodinný byt ukrajinskej tenistky Dajany Jastremskej v Odese.
Dvadsaťšesťročná športovkyňa sa cez víkend podelila na sociálnych sieťach o zábery 25-poschodového obytného domu v štvrti Arkadija, ktorý po priamom zásahu pohltili plamene.
„Takto vyzerá 'ruský svet'. Priamy zásah strelou s plochou dráhou letu Kalibr.“ Podľa jej slov zostal v ruinách na 22. poschodí nepoškodený jediný osobný predmet – oranžový uterák z grandslamového Roland Garros: „Kúsok svetového tenisu prežil zásah ruskej rakety. Náš dom nie.“
Jastremská sa priamo obrátila na Ženskú tenisovú asociáciu (WTA) a Medzinárodnú tenisovú federáciu (ITF): „Pozrite sa na tieto zábery našimi očami. Toto je skutočný význam vašej 'neutrality' z ukrajinskej strany kurtu.“
Ruskí tenisti môžu štartovať na medzinárodných turnajoch pod neutrálnym statusom. Ukrajinskí hráči si s ruskými súpermi po zápasoch spravidla nepodávajú ruky.
Jastremská, ktorej patrí 113. miesto vo svetovom rebríčku, naposledy prehrala v prvom kole US Open v New Yorku.
Pre ukrajinskú tenistku a jej blízkych navyše nejde o prvý takýto úder – na Silvestra roku 2024 bola pri masívnom ruskom bombardovaní poškodená aj budova, v ktorej žila jej stará mama.
Jej krajanka Jelina Svitolinová počas nedávneho grandslamu taktiež uviedla, že ruský útok vážne poškodil jej padelový klub v Kyjeve.