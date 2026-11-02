    Výhru jej nepriniesol ani Hong Kong. Williamsová prehrala už 16. zápas v rade

    Venus Williamsová
    Venus Williamsová (Autor: TASR/AP)
    ČTK|2. nov 2026 o 14:38
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    Americká veteránka sa nedostala k jedinému brejkbalu.

    Americká tenistka Venus Williamsová prehrala na turnaji v Hong Kongu s krajankou Mary Stoianovou 2:6, 3:6 a po šestnásty raz za sebou na okruhu WTA vypadla v prvom kole.

    46-ročná Williamsová od začiatku zápasu zaostávala a so Stoianovou napokon prehrala za 78 minút.

    Víťazka siedmich grandslamov sa proti dvadsaťtriročnej súperke nedostala k jedinému brejkbalu.

    Williamsová sa vlani vrátila k tenisu po 16-mesačnej pauze. Bývalá svetová jednotka hneď v prvom stretnutí vo Washingtone porazila krajanku Peyton Stearnsovú, odvtedy ale vo dvojhre nezvíťazila.

    Tenis

    Tenis

    Venus Williamsová
    Venus Williamsová
    Výhru jej nepriniesol ani Hong Kong. Williamsová prehrala už 16. zápas v rade
    dnes 14:38
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