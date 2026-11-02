Výhru jej nepriniesol ani Hong Kong. Williamsová prehrala už 16. zápas v rade

Americká tenistka Venus Williamsová prehrala na turnaji v Hong Kongu s krajankou Mary Stoianovou 2:6, 3:6 a po šestnásty raz za sebou na okruhu WTA vypadla v prvom kole.
46-ročná Williamsová od začiatku zápasu zaostávala a so Stoianovou napokon prehrala za 78 minút.
Víťazka siedmich grandslamov sa proti dvadsaťtriročnej súperke nedostala k jedinému brejkbalu.
Williamsová sa vlani vrátila k tenisu po 16-mesačnej pauze. Bývalá svetová jednotka hneď v prvom stretnutí vo Washingtone porazila krajanku Peyton Stearnsovú, odvtedy ale vo dvojhre nezvíťazila.