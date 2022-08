Venus Williamsová odohrala prvý singlový duel takmer po roku. Nebola spokojná

"Nemyslím si, že som hrala dobre. Snažím sa len dostať späť do formy, takže sa to dalo očakávať. Jediné, čo môžem urobiť, je hrať na ďalšom turnaji a zlepšiť sa," uviedla 42-ročná Venus, staršia zo sestier Williamsových.

Naposledy odohrala singlový zápas ešte 23. augusta minulého roka, keď podľahla Taiwančanke Chsieh Su-wej. Na tohtoročnom Wimbledone si zahrala v zmiešanej štvorhre s britským tenistom Jamiem Murraym.

Sestry Williamsové potešili fanúšikov v hlavnom meste USA spoločným tréningom, čo zvyčajne nerobievajú.

"Myslím si, že diváci boli nadšení z toho, že nás videli trénovať spolu. Určite to stálo za to, bolo to veľmi vzrušujúce aj pre organizátorov turnaja," dodala Venus Williamsová, ktorá so Serenou v minulosti hrávala súťažne vo štvorhre.

Dokopy majú slávne tenisové sestry na konte 30 grandslamových titulov, až 23 z nich získala Serena. Obe sestry Williamsové boli počas kariéry svetovými jednotkami.