Byt sa trasie, elektrina nefunguje a vojna pokračuje. Ukrajinka poslala svetu ostrý odkaz

Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová označila návrat ruských športovcov do medzinárodných súťaží za "víťazstvo propagandy" pre Moskvu a odsúdila túto krajinu za pokračujúce útoky na Ukrajinu.
Dvadsaťpäťročná Kyjevčanka počas aktuálneho týždňa štartovala na turnaji WTA v Hongkongu a vyjadrila veľké osobné bolestné pocity z ruskej invázie, keďže jej otec a priateľ slúžia v ukrajinských ozbrojených silách.
"Keď vidím správy, mám veľa empatie, pre mňa je to veľmi bolestivé. Keď prídem domov, žijem počas útokov, vidím zničené budovy," uviedla s hlasom plným emócií a pokračovala: "Niekedy som nielen v Kyjeve, ale aj v mestách blízko frontu, ktoré trpia veľmi, veľmi veľa."
Po tréningu nie je elektrina
Popísala aj ťažké dennodenné podmienky: "Prebúdzate sa a počujete zvuk výbuchov, byt sa trasie. Po tréningu nie je elektrina, musíte ísť po schodoch na 20. poschodie, chcete si oddýchnuť, no ani si nemôžete dať sprchu a prichádza zima."
Napriek pretrvávajúcej vojne športová komunita zmierňuje svoje postoje voči Rusku. Napríklad ruské mužské a ženské hokejové tímy budú môcť znovu súťažiť na majstrovstvách sveta po päťročnej prestávke, v roku 2030 usporiada Rusko majstrovstvá sveta vo vzpieraní.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) tiež uvoľnil pravidlá a umožnil ruským športovcom kvalifikovať sa na olympijské hry do Los Angeles 2028.
Olijnykovová však trvá na tom, že takéto kroky predstavujú "víťazstvo ruskej propagandy".
Prijali ste ľudí, ktorí podporujú hrozné veci
"Prijali ste ľudí a symboly krajiny, ktorá každý deň zabíja ľudí. Prijali ste ľudí, ktorí podporujú tieto hrozné veci," zdôraznila.
Na záver apelovala na amerického prezidenta Donalda Trumpa s výzvou na poskytnutie obranných rakiet pre Ukrajinu.
"Potrebujeme rakety Patriot na obranu našich miest, na získanie protileteckej obrany a záchranu životov.
Rusi nás terorizujú, terorizujú Kyjev. Je viac útokov než kedykoľvek predtým, zomiera veľa civilistov," poznamenala s naliehavosťou.
Olijnykovová bola v doterajšej kariére najvyššie na 41. priečke singlového rebríčka WTA a je aktuálne jednou z najvýraznejších ukrajinských športových osobností, ktorá otvorene hovorí o dopadoch vojny na Ukrajinu.