V Ríme padne posledný rozdiel. Pre tenis ide o zásadný míľnik, znie z WTA

Na turnaji v Ríme budú tenistky od budúceho roka dostávať rovnaké finančné odmeny ako muži. Na webe WTA o tom informovala šéfka ženskej tenisovej asociácie Valerie Camillová.
Italian Open bol posledným spoločným podujatím mužskej kategórie Masters a ženskej kategórie WTA 1000, na ktorom ešte tenisti bojovali o vyššie prémie.
Tento rok predstavovala celková dotácia 9,6 milióna dolárov, zatiaľ čo medzi tenistky sa rozdelilo 8,3 milióna dolárov.
Ďalšie spoločné turnaje elitnej kategórie v Indian Wells, Miami, Madride a Pekingu už zaviedli rovnaké finančné odmeny, rovnako ako všetky štyri grandslamové turnaje. „Pre tenis ide o zásadný míľnik,“ uviedla Camillová.
WTA vo štvrtok tiež znížila hráčkam z prvej päťdesiatky svetového rebríčka povinný počet turnajov kategórie WTA 500 za rok zo šiestich na štyri.
V roku 2027 tak budú mať povinnosť odohrať 14 turnajov WTA a k tomu štyri grandslamové turnaje.