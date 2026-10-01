    V Ríme padne posledný rozdiel. Pre tenis ide o zásadný míľnik, znie z WTA

    Na snímke tenisový kurt na Piazza del Popolo (Námestie ľudu) v Ríme.
    Na snímke tenisový kurt na Piazza del Popolo (Námestie ľudu) v Ríme. (Autor: TASR)
    ČTK|1. okt 2026 o 19:40
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    WTA tiež znížila hráčkam z prvej päťdesiatky svetového rebríčka povinný počet turnajov.

    Na turnaji v Ríme budú tenistky od budúceho roka dostávať rovnaké finančné odmeny ako muži. Na webe WTA o tom informovala šéfka ženskej tenisovej asociácie Valerie Camillová.

    Italian Open bol posledným spoločným podujatím mužskej kategórie Masters a ženskej kategórie WTA 1000, na ktorom ešte tenisti bojovali o vyššie prémie.

    Tento rok predstavovala celková dotácia 9,6 milióna dolárov, zatiaľ čo medzi tenistky sa rozdelilo 8,3 milióna dolárov.

    Ďalšie spoločné turnaje elitnej kategórie v Indian Wells, Miami, Madride a Pekingu už zaviedli rovnaké finančné odmeny, rovnako ako všetky štyri grandslamové turnaje. „Pre tenis ide o zásadný míľnik,“ uviedla Camillová.

    WTA vo štvrtok tiež znížila hráčkam z prvej päťdesiatky svetového rebríčka povinný počet turnajov kategórie WTA 500 za rok zo šiestich na štyri.

    V roku 2027 tak budú mať povinnosť odohrať 14 turnajov WTA a k tomu štyri grandslamové turnaje.

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