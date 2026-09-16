Svetové tenistky čaká veľká zmena. Turnaj majsteriek sa sťahuje, hrať sa bude v hale NBA

Tenisový Turnaj majsteriek sa od roku 2027 presunie minimálne na tri ročníky do Charlotte, kde sa bude hrať v hale basketbalového klubu NBA Hornets.
Tento rok hostí záverečné podujatie sezóny pre osem najlepších hráčok a deblových dvojíc Indian Wells, kam WTA akciu presunula z Rijádu.
"Našou ambíciou je, aby sa WTA Finals stali nielen vrcholným šampionátom ženského tenisu, ale aj jedným z kľúčových globálnych podujatí ženského športu," uviedla predsedníčka WTA Valerie Camillová.
Dodala, že organizácia chce mať nad turnajom väčšiu kontrolu. "Chceme vytvoriť Super Bowl ženského športu," dodala.
Rijád hostil Turnaj majsteriek v posledných dvoch rokoch a mal trojročnú zmluvu. WTA ale od začiatku čelila kvôli organizovaniu prestížneho turnaja v Saudskej Arábii ostrej kritike, predovšetkým kvôli porušovaniu ľudských práv v krajine.
Na začiatku júla WTA oznámila kvôli situácii na Blízkom východe z bezpečnostných dôvodov presun novembrovej akcie do Indian Wells, dejiska tradičného turnaja BNP Paribas Open pre mužov aj ženy, ktorý je označovaný za piaty grandslam.
Oznámenie nového dejiska teraz prišlo v čase, keď sa v médiách objavujú správy o finančných problémoch WTA, najmä vzhľadom na stratu príjmov zo Saudskej Arábie.
Organizácia zatiaľ nezverejnila výšku prize money na budúcich Turnajoch majsteriek, očakáva sa ale, že budú ďaleko za lukratívnymi odmenami v Rijáde.
Jelena Rybakinová vlani za víťazstvo zinkasovala 5,23 milióna dolárov, čo bola podľa WTA najvyššia finančná prémia v histórii ženského športu.