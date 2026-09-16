    Svetové tenistky čaká veľká zmena. Turnaj majsteriek sa sťahuje, hrať sa bude v hale NBA

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová.
    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|16. sep 2026 o 16:29
    ShareTweet0

    Chceme vytvoriť Super Bowl ženského športu, hovorí predsedníčka WTA Valerie Camillová.

    Tenisový Turnaj majsteriek sa od roku 2027 presunie minimálne na tri ročníky do Charlotte, kde sa bude hrať v hale basketbalového klubu NBA Hornets.

    Tento rok hostí záverečné podujatie sezóny pre osem najlepších hráčok a deblových dvojíc Indian Wells, kam WTA akciu presunula z Rijádu.

    "Našou ambíciou je, aby sa WTA Finals stali nielen vrcholným šampionátom ženského tenisu, ale aj jedným z kľúčových globálnych podujatí ženského športu," uviedla predsedníčka WTA Valerie Camillová.

    Dodala, že organizácia chce mať nad turnajom väčšiu kontrolu. "Chceme vytvoriť Super Bowl ženského športu," dodala.

    Rijád hostil Turnaj majsteriek v posledných dvoch rokoch a mal trojročnú zmluvu. WTA ale od začiatku čelila kvôli organizovaniu prestížneho turnaja v Saudskej Arábii ostrej kritike, predovšetkým kvôli porušovaniu ľudských práv v krajine.

    Na začiatku júla WTA oznámila kvôli situácii na Blízkom východe z bezpečnostných dôvodov presun novembrovej akcie do Indian Wells, dejiska tradičného turnaja BNP Paribas Open pre mužov aj ženy, ktorý je označovaný za piaty grandslam.

    Oznámenie nového dejiska teraz prišlo v čase, keď sa v médiách objavujú správy o finančných problémoch WTA, najmä vzhľadom na stratu príjmov zo Saudskej Arábie.

    Organizácia zatiaľ nezverejnila výšku prize money na budúcich Turnajoch majsteriek, očakáva sa ale, že budú ďaleko za lukratívnymi odmenami v Rijáde.

    Jelena Rybakinová vlani za víťazstvo zinkasovala 5,23 milióna dolárov, čo bola podľa WTA najvyššia finančná prémia v histórii ženského športu.

    Tenis

    Tenis

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová.
    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová.
    Svetové tenistky čaká veľká zmena. Turnaj majsteriek sa sťahuje, hrať sa bude v hale NBA
    dnes 16:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Svetové tenistky čaká veľká zmena. Turnaj majsteriek sa sťahuje, hrať sa bude v hale NBA