    Slováci poznajú najväčšiu hrozbu. V Košiciach nastúpi niekdajšia svetová trojka

    Stefanos Tsitsipas
    Stefanos Tsitsipas (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. sep 2026 o 11:06
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    Slovenských tenistov čaká daviscupový duel proti Grécku.

    Najlepší grécky tenista Stefanos Tsitsipas bude reprezentovať svoju krajinu v daviscupovom stretnutí I. svetovej skupiny proti Slovensku v Košiciach. Informovali o tom v utorok viaceré grécke médiá vrátane Sport FM, Ta Nea a Newsit.

    Dvadsaťosemročný Tsitsipas, niekdajšia svetová trojka, sa po skončení účinkovania na US Open rozhodol posilniť grécky tím a vycestuje na Slovensko.

    Denník Ta Nea uviedol, že spolu so Stefanosom Sakellaridisom (136. v ATP) sa pokúsia pomôcť Grécku k postupu do 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára.

    Slovensko privíta Grécko 19. a 20. septembra, hrať sa bude na vonkajšej antuke v NTC Košice.

    Tsitsipas na US Open postúpil do osemfinále, v ktorom podľahol Američanovi Benovi Sheltonovi. V minulosti hral finále Australian Open 2023 i Roland Garros 2021. Momentálne mu v rebríčku ATP patrí 53. miesto.

    Tenis

    Tenis

    Stefanos Tsitsipas
    Stefanos Tsitsipas
    Slováci poznajú najväčšiu hrozbu. V Košiciach nastúpi niekdajšia svetová trojka
    dnes 11:06
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