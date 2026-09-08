Slováci poznajú najväčšiu hrozbu. V Košiciach nastúpi niekdajšia svetová trojka

Najlepší grécky tenista Stefanos Tsitsipas bude reprezentovať svoju krajinu v daviscupovom stretnutí I. svetovej skupiny proti Slovensku v Košiciach. Informovali o tom v utorok viaceré grécke médiá vrátane Sport FM, Ta Nea a Newsit.
Dvadsaťosemročný Tsitsipas, niekdajšia svetová trojka, sa po skončení účinkovania na US Open rozhodol posilniť grécky tím a vycestuje na Slovensko.
Denník Ta Nea uviedol, že spolu so Stefanosom Sakellaridisom (136. v ATP) sa pokúsia pomôcť Grécku k postupu do 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára.
Slovensko privíta Grécko 19. a 20. septembra, hrať sa bude na vonkajšej antuke v NTC Košice.
Tsitsipas na US Open postúpil do osemfinále, v ktorom podľahol Američanovi Benovi Sheltonovi. V minulosti hral finále Australian Open 2023 i Roland Garros 2021. Momentálne mu v rebríčku ATP patrí 53. miesto.