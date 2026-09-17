Slováci zvolili proti Grécku antuku aj kvôli svojim hráčom. Tóth: Malo by nám to vyhovovať

Slovenskí tenisti nastúpia na stretnutie I. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku aj s Andrejom Martinom.
Pridal sa k Alexovi Molčanovi, Norbertovi Gombosovi, Milošovi Karolovi a Lukášovi Pokornému, ktorí figurovali už v pôvodnej nominácii.
Kapitán Tibor Tóth sa teší na atmosféru v košickom NTC, ktoré bude prvýkrát hostiť zápasy Davisovho pohára.
VIDEO: Kapitán slovenského tímu Tibor Tóth pred zápasom s Gréckom
Víťaz súboja postúpi do budúcoročného 1. kvalifikačného kola DC, zdolaný tím bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine. Hrať sa bude na vonkajšej antuke.
Tóth: Tento povrch sme zvolili kvôli našim hráčom
„Areál je pripravený na sto percent, výborný je aj kurt,“ pochvaľoval si Tóth. „Trénuje s nami aj Lukáš Klein, s tímom je aj Michal Krajčí. Piatym hráčom bude Andrej Martin. Tým, že hráme na antuke, stúpli jeho šance, keďže vždy dosahoval lepšie výsledky na antuke než na tvrdom povrchu.
Do tímu prináša skúsenosti. Počas letnej sezóny odohral dosť zápasov a určite bude platný člen. Vieme, že (Stefanos) Tsitsipas vie zahrať výborne na oboch povrchoch a rovnako ako Stefanos Sakellaridis majú vyrovnané výkony na harde a antuke.
Vieme, že teraz sa hralo veľa turnajov na tvrdom povrchu, takže sa treba preorientovať na antuku.
Tento povrch sme zvolili najmä kvôli našim hráčom. Norbert Gombos odohral na jar veľa zápasov na antuke, takže aj preto si myslíme, že by nám to malo vyhovovať viac,“ prezradil Tóth.
Pôjde o druhý vzájomný duel oboch krajín. Slovenskí reprezentanti zvíťazili v septembri 2023 na olympijskom štadióne v Aténach 3:1, pričom v zostave domácich figuroval aj Stefanos Tsitsipas, ktorý nebude chýbať ani v Košiciach.
„To dejisko bolo naozaj pamätné, dýchalo to históriou. Naši hráči podali vo štvorhre aj vo dvojhre výborné výkony,“ poznamenal Tóth. Trpkejšiu spomienku na zápas spred troch rokov mali Gréci.
Máme rešpekt, povedal kapitán Grékov
„Tá prehra bola veľmi bolestivá, naši hráči si ju pamätajú. Máme rešpekt pred Slovenskom a myslím si, že ten zápas pred troma rokmi bol pre nás dobrá lekcia do nasledujúcich dní,“ uviedol kapitán gréckeho tímu Apostolos Tsitsipas, otec Stefanosa, ktorý má v kádri aj ďalšieho syna - Petrosa.
„Pre otca je to vždy špeciálny moment, keď vedie svojich synov a som hrdý, keď ich vidím rásť. Sú športovci a k tomu patria dobré aj horšie momenty,“ poznamenal kapitán Grékov.
Aj on si pochvaľoval prostredie v košickom NTC: „Máme tu výborný servis a skvelé podmienky.
Nevidím dôvod, prečo by náš tím nemohol vydať zo seba to najlepšie. Aj vzhľadom na podmienky si myslím, že to budú dva krásne tenisové dni.“
Najväčšou hviezdou Grékov je Stefanos Tsitsipas, bývalá svetová trojka (august 2021). V súčasnosti figuruje na 44. mieste rebríčka ATP.
„Našiel cestu k tomu, aby sa dostal do správnej formy. Bol to pre neho štart do formy a veríme, že našiel správnu cestu, aby takto pokračoval ďalej,“ poznamenal jeho otec Apostolos.
Po 24 rokoch bude hrať Slovensko svoj domáci zápas v inom dejisku než v Bratislave. Domáci reprezentanti sa môžu tešiť na žičlivú atmosféru, o ktorú sa postarajú zaplnené tribúny NTC, keďže už niekoľko dní bolo vypredaných všetkých 1572 vstupeniek.
Nominácie na zápas Slovensko - Grécko
Slovensko: Alex Molčan (94. v rebríčku ATP vo dvojhre/-), Norbert Gombos (353./-), Andrej Martin (379./867. vo štvorhre), Miloš Karol (560./148.), Lukáš Pokorný (591./), kapitán: Tibor Tóth
Grécko: Stefanos Tsitsipas (44./263), Stefanos Sakellaridis (136./364.), Ioannis Xilas (440./1194.), Aristotelis Thanos (806./-), Petros Tsitsipas (964./399.), kapitán: Apostolos Tsitsipas
Hoci ide o menšiu kapacitu než v bratislavskom NTC, môže to mať výhodu.
„Je lepšie, keď je plné hľadisko s menšou kapacitou, než poloprázdne s veľkou kapacitou. Verím, že atmosféra bude vynikajúca a diváci nás budú hnať vpred,“ konštatoval Tóth.