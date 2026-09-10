Dve americké hviezdy si po US Open zahrajú spolu. Súťaž sa vracia po piatich rokoch

Americkí tenisti Frances Tiafoe a Jessica Pegulová budú v decembri spoluhráčmi v súťaži World Team Tennis. Obaja postúpili na prebiehajúcom grandslamovom US Open do semifinále.
Tiafoe a Pegulová budú hrať za New York Empire Racquet Club spolu s ďalším popredným americkým tenistom Taylorom Fritzom a Camilou Osoriovou.
Vedenie súťaže to oznámilo v stredu. Liga bude mať nový formát stretnutí, ktorý bude pozostávať zo štyroch setov dvojhry (po jednom zápase medzi mužskými a ženskými jednotkami a dvojkami) a supertajbrejku v miešanej štvorhre.
Za každý tím nastúpia dvaja muži a dve ženy.
Mená ďalších hráčov oznámia v nasledujúcich týždňoch. Sezóna sa začne 1. decembra v Barclays Center v Brooklyne, kde Empire privítajú Flamingos.
Turnaj World Team Tennis vznikol v roku 1974 s cieľom vytvoriť tenisovú súťaž zmiešaných družstiev, túto zimu sa vracia po päťročnej prestávke. Informácie priniesla agentúra AP.