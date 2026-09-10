    Dve americké hviezdy si po US Open zahrajú spolu. Súťaž sa vracia po piatich rokoch

    Americká tenistka Jessica Pegulová.
    Americká tenistka Jessica Pegulová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. sep 2026 o 08:03
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    Liga bude mať nový formát stretnutí.

    Americkí tenisti Frances Tiafoe a Jessica Pegulová budú v decembri spoluhráčmi v súťaži World Team Tennis. Obaja postúpili na prebiehajúcom grandslamovom US Open do semifinále.

    Tiafoe a Pegulová budú hrať za New York Empire Racquet Club spolu s ďalším popredným americkým tenistom Taylorom Fritzom a Camilou Osoriovou.

    Vedenie súťaže to oznámilo v stredu. Liga bude mať nový formát stretnutí, ktorý bude pozostávať zo štyroch setov dvojhry (po jednom zápase medzi mužskými a ženskými jednotkami a dvojkami) a supertajbrejku v miešanej štvorhre.

    Za každý tím nastúpia dvaja muži a dve ženy.

    Mená ďalších hráčov oznámia v nasledujúcich týždňoch. Sezóna sa začne 1. decembra v Barclays Center v Brooklyne, kde Empire privítajú Flamingos.

    Turnaj World Team Tennis vznikol v roku 1974 s cieľom vytvoriť tenisovú súťaž zmiešaných družstiev, túto zimu sa vracia po päťročnej prestávke. Informácie priniesla agentúra AP.

    Tenis

    Tenis

    Americká tenistka Jessica Pegulová.
    Americká tenistka Jessica Pegulová.
    Dve americké hviezdy si po US Open zahrajú spolu. Súťaž sa vracia po piatich rokoch
    dnes 08:03
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