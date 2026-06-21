VIDEO: Po troch rokoch je späť na vrchole. Tiafoe získal najcennejší titul kariéry

ATP Halle 2026
dvojhra - finále:
Frances Tiafoe (USA) - Taylor Fritz (USA-5) 6:4, 6:4
Americký tenista Frances Tiafoe triumfoval na trávnatom turnaji ATP 500 v Halle. Vo finále zdolal svojho krajana a nasadenú päťku Taylora Fritza 6:4 a 6:4.
Dvadsaťosemročný Tiafoe rozhodol v oboch setoch jediným brejkom a zápas ukončil po 67 minútach pri svojom prvom mečbale.
Pre Američana je to štvrtý titul vo dvojhre na okruhu a premiérový na turnaji kategórie ATP 500.
Pred dnešným triumfom získal titul naposledy v júni 2023 rovnako na tráve v Stuttgarte. Nasledujúce štyri finálové zápasy prehral, vrátane februárového neúspechu v Acapulcu.
VIDEO: Zostrih zápasu Tiafoe - Fritz
V 33-ročnej histórii podujatia v Halle sa stal prvým americkým šampiónom. Vlani turnaj ovládol kazašský tenista Alexander Bublik.
Fritz neuspel ani vo svojom druhom finále na tráve v tejto sezóne, pred týždňom prehral v boji o titul v Stuttgarte s krajanom Benom Sheltonom.