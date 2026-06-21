    VIDEO: Po troch rokoch je späť na vrchole. Tiafoe získal najcennejší titul kariéry

    Frances Tiafoe
    Frances Tiafoe (Autor: REUTERS)
    TASR|21. jún 2026 o 17:18
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    Vo finále zdolal favorizovaného krajana.

    ATP Halle 2026

    dvojhra - finále:

    Frances Tiafoe (USA) - Taylor Fritz (USA-5) 6:4, 6:4

    Americký tenista Frances Tiafoe triumfoval na trávnatom turnaji ATP 500 v Halle. Vo finále zdolal svojho krajana a nasadenú päťku Taylora Fritza 6:4 a 6:4.

    Dvadsaťosemročný Tiafoe rozhodol v oboch setoch jediným brejkom a zápas ukončil po 67 minútach pri svojom prvom mečbale.

    Pre Američana je to štvrtý titul vo dvojhre na okruhu a premiérový na turnaji kategórie ATP 500.

    Pred dnešným triumfom získal titul naposledy v júni 2023 rovnako na tráve v Stuttgarte. Nasledujúce štyri finálové zápasy prehral, vrátane februárového neúspechu v Acapulcu.

    VIDEO: Zostrih zápasu Tiafoe - Fritz

    V 33-ročnej histórii podujatia v Halle sa stal prvým americkým šampiónom. Vlani turnaj ovládol kazašský tenista Alexander Bublik.

    Fritz neuspel ani vo svojom druhom finále na tráve v tejto sezóne, pred týždňom prehral v boji o titul v Stuttgarte s krajanom Benom Sheltonom.

    Tenis

    Tenis

    Frances Tiafoe
    Frances Tiafoe
    VIDEO: Po troch rokoch je späť na vrchole. Tiafoe získal najcennejší titul kariéry
    dnes 17:18
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