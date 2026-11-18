Turnaj majstrov 2026
B-skupina (skupina Ivana Lendla):
Frances Tiafoe (USA-7)- Flavio Cobolli (Tal.-5) 7:6 (6), 6:0
Španielsky tenista Carlos Alcaraz má už po dvoch dueloch istý postup do semifinále na turnaji majstrov v Turíne.
Rozhodol o tom stredajší večerný druhý duel B-skupiny, v ktorom Američan Frances Tiafoe zdolal domáceho Flavia Cobolliho 7:6 (6), 6:0.
Tiafoe bude v 3. kole hrať priamy súboj o druhé postupové miesto s Rusom Daniilom Medvedevom.
Cobolli pred domácim publikom odštartoval duel proti Američanovi výborne, hneď v prvom geme mu vzal podanie.
V šiestej hre si však vlastné nedokázal udržať a set dospel do tajbrejku. V ňom Cobolli nevyužil dva setbaly, Tiafoe hneď prvý áno a získal ho vo svoj prospech.
Piaty nasadený hráč sa následne zlomil a proti sedmičke podujatia už nedokázal uhrať ani gem.