    Mihalíková skončila v Bad Homburgu v semifinále. Prehru berie ako prípravu pred Wimbledonom

    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|26. jún 2026 o 15:05
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    Mihalíková s Nichollsovou boli v Bad Homburgu nasadené ako dvojky, do finále ich nepustil tretí nasadený pár.

    WTA Bad Homburg 2026

    Štvorhra žien - semifinále:

    Demi Schuursová, Ellen Perezová (Hol./Austr.-3) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová, (SR/V.Brit.-2) 6:4, 6:4

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou nepostúpili do finále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v nemeckom Bad Homburgu.

    V semifinále ako nasadené dvojky prehrali s treťou nasadenou holandsko-austrálskou dvojicou Demi Schuursová, Ellen Perezová 4:6, 4:6.

    Pre Mihalíkovú s Nichollsovou bolo podujatie generálkou na grandslamový Wimbledon.

    Tenis

    Tenis

    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Mihalíková skončila v Bad Homburgu v semifinále. Prehru berie ako prípravu pred Wimbledonom
    dnes 15:05
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