Mihalíková skončila v Bad Homburgu v semifinále. Prehru berie ako prípravu pred Wimbledonom

WTA Bad Homburg 2026
Štvorhra žien - semifinále:
Demi Schuursová, Ellen Perezová (Hol./Austr.-3) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová, (SR/V.Brit.-2) 6:4, 6:4
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou nepostúpili do finále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v nemeckom Bad Homburgu.
V semifinále ako nasadené dvojky prehrali s treťou nasadenou holandsko-austrálskou dvojicou Demi Schuursová, Ellen Perezová 4:6, 4:6.
Pre Mihalíkovú s Nichollsovou bolo podujatie generálkou na grandslamový Wimbledon.