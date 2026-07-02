    Wimbledon nevyšiel. Mihalíková s Britkou prehrali s Češkami v dvoch setoch

    Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|2. júl 2026 o 19:29
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    Slovensko-britská dvojica nevyužila v druhom sete štyri brejkbaly ani setbal a vypadla v tajbrejku.

    Wimbledon 2026

    ženy - štvorhra - 1. kolo:

    Jesika Malečková, Miriam Škochová (ČR) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.-12) 6:2, 7:6 (3)

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a Britka Olivia Nichollsová nepostúpili do druhého kola ženskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    Nasadené dvanástky nestačili na českú dvojicu Jesika Malečková a Miriam Škochová v dvoch setoch 2:6, 6:7 (3).

    Slovensko-britskej dvojici, ktorá nedávno ovládla turnaj WTA 500 v Londýne, nevyšiel prvý set. Stratila v ňom dvakrát podanie a prehrala ho 2:6.

    V tom druhom hrala s Češkami vyrovnanú partiu, no v ôsmom geme nevyužila až štyri príležitosti na brejk a v dvanástom jeden setbal.

    Išlo sa tak do tajbrejku, v ktorom z prvých šiestich loptičiek získala len jednu. Skúsené české duo si náskok postrážilo a triumfovalo v tajbrejku 7:3, vďaka čomu postúpilo do druhého kola.

    Slovensko má v debli ešte jedno zastúpenie. Rebecca Šramková nastúpi s Češkou Lindou Noskovou na svoj zápas prvého kola v piatok 3. júla proti francúzskej dvojici Elsa Jacquemotová a Diane Parryová.


    Tenis

    Tenis

    Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Wimbledon nevyšiel. Mihalíková s Britkou prehrali s Češkami v dvoch setoch
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