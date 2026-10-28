Dočká sa slovenský tenis veľkého úspechu? Proti je jediný, no veľmi kvalitný súper

Je tomu už desať rokov, čo Dominika Cibulková dosiahla jeden z najväčších míľnikov slovenského tenisu. Na Turnaj majsteriek v Singapure korunovala životnú formu a odniesla si domov cennú trofej.
Odvtedy sa jej úspechu žiadna krajanka nepriblížila ani len tým, že by reálne bojovala o účasť na turnaji pre osem najlepších hráčok sezóny.
Vo štvorhre je slovenské čakanie ešte dlhšie, už 24 rokov. Po takmer štvrťstoročí však môže mať Janette Husárová svoju nástupkyňu, keďže blízko k postupu je 28-ročná Tereza Mihalíková.
O všetkom rozhodnú najbližšie zápasy v Tokiu, kde sa rodáčka z Topoľčian prebojovala s Britkou Oliviou Nichollsovou už do štvrťfinále.
Čo hovoria pravidlá?
Od roku 2014 sa hrá prestížny turnaj s ôsmimi deblovými pármi. Tie sa kvalifikujú cez rebríček Race na základe celosezónnych výsledkov.
Podľa oficiálnych pravidiel sa páru započítava ich 12 najlepších bodových výsledkov. Najviac, až 2000 bodov, získajú za grandslamový triumf a tiež bodujú na podujatiach WTA 1000, 500 a 250.
Konkrétny pár musí v sezóne odohrať spolu aspoň dva turnaje, vrátane grandslamu a celkovo, teda aj prípadne s inou partnerkou, musí každá z hráčok odohrať šesť a viac deblových turnajov.
Na WTA Finals má podľa rebríčka Race istý postup sedem párov. Ôsme miesto je v prípade potreby vyhradené pre dvojicu, ktorá vyhrala jeden z grandslamov, ale v rebríčku figuruje na 8. až 20. priečke.
Pokiaľ sú však všetky grandslamové víťazky v top 7 alebo z dôvodu zranenia nemôžu nastúpiť, ôsma pozícia sa určí na základe dosiahnutých bodov.
Sklamania aj jeden titul
V hre o postup na Turnaj majsteriek je Mihalíková tak trochu znenazdajky, keďže jej grandslamovým maximom je iba tretie kolo na Roland Garros.
Takisto sa nevynímajú ani prehry v úvodnom kole na veľkých turnajoch v Dubaji, Indian Wells, Madride, Ríme, Berlíne alebo v Cincinnati.
Na druhej strane, s britskou deblovou partnerkou Oliviou Nichollsovou odohrali až 26 turnajov a dosiahli niekoľko dobrých výsledkov.
Za zmienku stojí spomenúť semifinále z Toronta, finále z Abú Zabí a La Bisbalu a najmä titul v londýnskom Queen's Clube (WTA 500).
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Slovensko-britskej dvojici zahralo do kariet aj odstúpenie bodovo tretieho najlepšieho páru. Srbka Aleksandra Kruničová si na US Open zranila koleno a sezóna sa pre ňu predčasne skončila.
Na Turnaj majsteriek by nebyť zranenia cestovala s Kazaškou Annou Danilinovou, ale na debut na tomto turnaji si musí ešte počkať.
Bude semifinále ich finále?
Aktuálne má istotu postupu sedem párov a o zvyšnú ôsmu bojujú už len dva. Súperkami Mihalíkovej s Nichollsovou sú úradujúce olympijské víťazky z Paríža 2024 Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová.
Talianky majú v live vydaní rebríčka náskok 42 bodov a na turnaji v Tokiu takisto už postúpili do štvrťfinále. Práve turnaj v metropole Japonska je posledným, kde možno získať body pre WTA Finals.
Matematika hovorí, že ak chcú Mihalíková s Nichollsovou postúpiť, musia v Tokiu dosiahnuť lepší výsledok než ich talianske rivalky.
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Krajiny
Deblový pár
Body
Live Turnaj
1.
Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová
8528
Tokio - QF
2.
Taylor Townsendová, Kateřina Siniaková
8370
3.
Kristina Mladenovičová, Hanyu Guo
3976
4.
Nicole Melicharová-Martinezová, Cristina Bucsová
3740
5.
Su-wei Hsieh, Jelena Ostapenková
3328
6.
Demi Schuursová, Ellen Perezová
3238
Tokio - QF
7.
Shuai Zhang, Elise Mertensová
3018
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8.
Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová
2525
Tokio - QF
9.
Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová
2483
Tokio - QF
Podľa pavúka turnaja môžu obe dvojice na seba naraziť v semifinále, ktoré by tak znamenalo priamy súboj o zvyšnú postupovú miestenku.
Ešte predtým však potrebuje slovensko-britský pár zdolať estónsko-mexickú dvojicu Ingrid Neelová, Giuliana Olmosová a na Talianky čakajú Číňanka Shuai Zhang s Američankou Asiou Muhammadovou.
Mihalíková s Nichollsovou nastúpia na svoje štvrťfinále vo štvrtok o 3:30 nášho času, zatiaľ čo Erraniová s Paoliniovou musia čakať do piatku.
V tejto sezóne sa v oboch vzájomných dueloch tešili z výhry Talianky. Naposledy pred dvoma týždňami uspeli vo Wuchane po setoch 4:6, 6:2, 10:5.
Na Indian Wells zmenila názor
Po neúspešnom dvojročnom saudskoarabskom experimente mení Turnaj majsteriek svoju adresu a uskutoční sa v kalifornskom Indian Wells.
Práve tam sa každoročne koná turnaj, ktorý mnohí označujú za piaty grandslam. Tenistky čaká dozaista žičlivejšie prostredie než v Rijáde a aj Mihalíková má na tamojší areál pekné spomienky.
V roku 2025 si tam zahrala najväčšie finále doterajšej kariéry, keď s Nicholssovou podľahli dvojici Asia Muhammadová, Demi Schuursová 2:6, 6:7 (4).
"Doteraz sa mi areál v Indian Wells nepáčil, nehralo sa mi tam dobre, ale po tomto roku, keď som tam strávila viac času, som zmenila názor," uviedla Mihalíková vlani v rozhovore pre Sportnet.
Už vtedy sa nebála otvorene hovoriť o ambícii postúpiť na Turnaj majsteriek, ale napokon to nevyšlo. Teraz ju od toho delí jeden, možno dva zápasy.
Pre Slovensko by išlo o jedinečný výsledok. Naposledy sa tohto prestížneho podujatia zúčastnila vo štvorhre Janette Husárová, ktorá v roku 2002 triumfovala s Ruskou Jelenou Dementievovou.