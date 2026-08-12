    Mihalíková postúpila do semifinále prestížneho turnaja WTA. Čaká ju súboj s najvyššie nasadenými

    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|12. aug 2026 o 07:29
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    Čaká ich súboj s nasadenými jednotkami turnaja.

    WTA Toronto 2026

    Štvorhra žien - štvrťfinále:

    Tereza Miháliková, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) - Elise Mertensová, Diana Šnajderová (Belg./Rus.-6) 7:5, 6:4

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nichollsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte.

    Vo štvrťfinálovom zápase triumfovali nad šiestou nasadenou dvojicou Elise Mertensová, Diana Šnajderová 7:5, 6:4.

    Mihalíková s Nichollsovou narazia v boji o finále na jednotky „pavúka“ Češku Kateřinu Siniakovú s Číňankou Šuaj Čang.

    Podujatie v Toronte je súčasťou ich prípravy na záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open.


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