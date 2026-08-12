Mihalíková postúpila do semifinále prestížneho turnaja WTA. Čaká ju súboj s najvyššie nasadenými

WTA Toronto 2026
Štvorhra žien - štvrťfinále:
Tereza Miháliková, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) - Elise Mertensová, Diana Šnajderová (Belg./Rus.-6) 7:5, 6:4
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčka Olivia Nichollsová z Veľkej Británie sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte.
Vo štvrťfinálovom zápase triumfovali nad šiestou nasadenou dvojicou Elise Mertensová, Diana Šnajderová 7:5, 6:4.
Mihalíková s Nichollsovou narazia v boji o finále na jednotky „pavúka“ Češku Kateřinu Siniakovú s Číňankou Šuaj Čang.
Podujatie v Toronte je súčasťou ich prípravy na záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open.