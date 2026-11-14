    O titule rozhodol až tajbrejk tretieho setu. Finále v Štokholme prinieslo radosť Američanovi

    Taylor Fritz.
    Taylor Fritz. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
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    TASR|14. nov 2026 o 15:46
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    Argentínčan si ešte bude musieť počkať na premiérový titul z hlavného profesionálneho okruhu.

    ATP Štockholm 2026

    výsledok - finále:

    Taylor Fritz (USA-1) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 6:2, 4:6, 7:6 (3)

    Americký tenista Taylor Fritz sa stal víťazom turnaja ATP 250 v Štokholme. Najvyššie nasadený hráč zdolal v sobotnom finále dvojhry nenasadeného Argentínčana Thiaga Agustina Tiranteho (Arg.) po trojsetovom boji 6:2, 4:6 a 7:6 (3).

    Dvadsaťdeväťročný Fritz získal svoj dvanásty titul na okruhu ATP Tour.

    Tirante dosiahol postupom do finále vo švédskej metropole najväčší úspech v doterajšej kariére, na premiérový titul z hlavného profesionálneho okruhu si však ešte bude musieť počkať.

    Tenis

    Tenis

    Taylor Fritz.
    Taylor Fritz.
    O titule rozhodol až tajbrejk tretieho setu. Finále v Štokholme prinieslo radosť Američanovi
    dnes 15:46
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