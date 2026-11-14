O titule rozhodol až tajbrejk tretieho setu. Finále v Štokholme prinieslo radosť Američanovi

ATP Štockholm 2026
výsledok - finále:
Taylor Fritz (USA-1) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 6:2, 4:6, 7:6 (3)
Americký tenista Taylor Fritz sa stal víťazom turnaja ATP 250 v Štokholme. Najvyššie nasadený hráč zdolal v sobotnom finále dvojhry nenasadeného Argentínčana Thiaga Agustina Tiranteho (Arg.) po trojsetovom boji 6:2, 4:6 a 7:6 (3).
Dvadsaťdeväťročný Fritz získal svoj dvanásty titul na okruhu ATP Tour.
Tirante dosiahol postupom do finále vo švédskej metropole najväčší úspech v doterajšej kariére, na premiérový titul z hlavného profesionálneho okruhu si však ešte bude musieť počkať.