Finálový turnaj Davis cupu - finále
Taliansko - Španielsko 2:1
Lorenzo Musetti - Rafael Jodar 6:7 (4), 6:2, 6:1
Carlos Alcaraz - Flavio Cobolli 6:2, 7:6 (4)
Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori - Marcel Granollers, Carlos Alcaraz 6:2, 7:5
Tenisti Talianska získali Davisov pohár štvrtýkrát za sebou. Na domácom finálovom turnaji v Bologni zdolali Španielsko 2:1, keď rozhodujúci bod získali v záverečnej štvorhre a zaznamenali svoj celkovo piaty triumf v prestížnej súťaži.
Prvý bod pre Talianov získal Lorenzo Musetti, ktorý zdolal Rafaela Jodara 6:7 (4), 6:2 a 6:1. V druhom zápase vyrovnal na 1:1 Carlos Alcaraz, keď si poradil s Flaviom Cobollim 6:2 a 7:6 (4).
V záverečnej štvorhre sa proti sebe postavili Musetti a Andrea Vavassori a Marcel Granollers s Alcarazom.
Talianska dvojica získala prvý set v pomere 6:2. Duel na pár minút prerušili už v druhom geme po tom, čo museli zdravotníci pomáhať fanúšikovi v hľadisku.
Španieli nevyužili v závere druhého dejstva setbal, čo sa im vypomstilo. Za stavu 5:5 predviedli špičkové returny najskôr Musetti a po ňom aj Vavassori a Taliani získali rozhodujúci brejk. Na podanie sa následne postavil Vavassori a spolu so svojím krajanom zvrátil stav 15:40.
Oba tímy sa stretli vo finále aj vlani. Zverenci kapitána Davida Ferrera v ňom prehrali 0:2, celkovo sa Španieli predstavili vo finále prestížnej tímovej súťaže po dvanástykrát v histórii.
Naposledy sa tešili zo zisku „šalátovej misy“ v roku 2019, predtým triumfovali v rokoch 2000, 2004, 2008, 2009 a 2011. Taliani sa prebojovali do finále štvrtýkrát za sebou a jedenástykrát v histórii.
Taliani získali piatu trofej v histórii a stali sa prvou krajinou od roku 1971, ktorá vyhrala Davisov pohár štyrikrát za sebou.
V súťaži ťahajú sériu 17 víťazných stretnutí. Španieli a Taliani sa stretli v Davisovom pohári pätnástykrát, z toho druhýkrát vo finále.
Bilancia vzájomných duelov hovorí po finále v Bologni v prospech talianskych tenistov v pomere 9:6.