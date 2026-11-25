Finálový turnaj Davisovho pohára 2026
štvrťfinále:
Taliansko - Južná Kórea 2:1
Lorenzo Musetti - Hong Song-čchan 6:0, 7:6 (7:5)
Flavio Cobolli - Kwon Sun-u 6:3, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7)
Berrettini, Vavassori - Kwon Sun-u, Hjon Čong 7:6 (7:2), 7:6 (13:11)
Talianski tenisti sa prebojovali do semifinále finálového turnaja Davisovho pohára. V stredajšom štvrťfinále zdolali na domácej pôde v Bologni Kórejskú republiku 2:1.
O všetkom rozhodla až záverečná štvorhra, v ktorej pár Matteo Berrettini, Andrea Vavassori zvíťazil nad tandemom Chung Hyeon, Kwon Soon Woo 7:6 (2), 7:6 (11).
O úvodný bod pre obhajcov titulu sa postaral Lorenzo Musetti vďaka triumfu 6:0, 7:6 (5) nad Hong Seong Chanom.
Kórejčania vyrovnali zásluhou Kwona Soona Wooa, ktorý zdolal finalistu Roland Garros Flavia Cobolliho 3:6, 7:6 (2), 7:6 (5).
Semifinálovými súpermi Talianov budú Česi, ktorí si v utorok poradili s Kanadou 2:0.