Zranenie mu zasiahlo aj súkromie. Sinner: Boli dni, keď som sa nemohol vôbec hýbať

Taliansky tenista Jannik Sinner priznal, že so zraneným kolenom sa ledva dokázal hýbať. Wimbledonský šampión musel pre zdravotné problémy vynechať US Open a napokon predčasne ukončil sezónu.
Talian prišiel o prvé miesto vo svetovom rebríčku ATP, na čele ho vystriedal Nemec Alexander Zverev.
Do turnajového kolotoča sa vráti koncom decembra na podujatí "Six Kings Slam" v Saudskej Arábii. „Počas nútenej prestávky boli dni, keď som necítil žiadnu bolesť.
Boli však aj také dni, keď som sa nemohol takmer vôbec hýbať. Najhoršie na mojom zranení bolo to, že som nemohol hrať turnaje a konfrontovať sa s najlepšími hráčmi sveta," citovala agentúra AFP slová Sinnera, ktoré odzneli vo videopríspevku na YouTube.
Zranenie neovplyvnilo iba jeho športovú kariéru.
„Aj môj mimotenisový život bol obmedzený. Nemohol som robiť veci, ktoré mám rád, musel som chrániť moje koleno," dodal Sinner, ktorý v tomto roku vyhral päť turnajov Masters 1000 za sebou.
Postupne triumfoval v Indian Wells, Miami, Monte Carle, Madride a Ríme.