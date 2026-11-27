Finálový turnaj Davis Cupu - semifinále
Taliansko - Česko 1:1 po dvojhrách
Lorenzo Musetti - Jakub Menšík 6:3, 6:4
Flavio Cobolli - Jiří Lehečka 2:6, 6:1, 3:6
Stav semifinálového duelu medzi tenistami Talianska a Česka na finálovom turnaja Davisovho pohára bol po dvojhrách vyrovnaný 1:1.
O úvodný bod pre obhajcov titulu sa v Bologni postaral Lorenzo Musetti, ktorý zdolal Jakuba Menšíka 6:3, 6:4.
V druhom singli v súboji tímových jednotiek prehral Flavio Cobolli s Jiřím Lehečkom 2:6, 6:1 a 3:6.
O finalistovi tak musela rozhodnúť štvorhra.