    Swiateková vynechá turnaj v Číne. Jej šance na Turnaj majsteriek klesajú: Dopriala som si oddych

    Na snímke poľská tenistka Iga Swiateková leží na kurte počas ošetrenia.
    Na snímke poľská tenistka Iga Swiateková leží na kurte počas ošetrenia. (Autor: TASR/Chinatopix Via AP)
    TASR|20. okt 2026 o 11:33
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    Mala zdravotné problémy už na turnaji vo Wu-chane.

    Poľská tenistka Iga Swiateková sa pre zranenie ľavého stehna odhlásila z tohtotýždňového turnaja WTA v čínskom Ning-po.

    Šesťnásobná grandslamová šampiónka tak výrazne znížila svoje šance na účasť na koncoročnom Turnaji majsteriek, ktorý sa začne 8. novembra v americkom Indian Wells.

    Swiateková mala zdravotné problémy už minulý týždeň na turnaji vo Wu-chane, kde v semifinále podľahla krajanke Maji Chwaliňskej, neskoršej víťazke podujatia.

    „Po dôkladnom zvážení som sa rozhodla z turnaja odstúpiť. V uplynulých týždňoch mám pretrvávajúce problémy s ľavým stehnom a myslím si, že najlepším rozhodnutím je dopriať si čas na oddych a zotavenie,“ uviedla podľa AP Poľka vo vyhlásení, ktoré v utorok zverejnili organizátori turnaja na sociálnych sieťach.

    Swiateková je spolu s Češkou Karolínou Muchovou a Ukrajinkou Martou Kosťukovou v hre o posledné voľné miesto na Turnaji majsteriek, na ktorom sa predstaví osem najlepších hráčok sezóny.

    Podľa WTA si Muchová zabezpečí účasť na záverečnom podujatí v prípade, že Swiateková nepostúpi do štvrťfinále turnaja v Ning-po a Kosťuková sa nedostane do finále.

    Po odstúpení poľskej tenistky tak bude rozhodujúci už iba výsledok Ukrajinky.

    Tenis

    Tenis

    Na snímke poľská tenistka Iga Swiateková leží na kurte počas ošetrenia.
    Na snímke poľská tenistka Iga Swiateková leží na kurte počas ošetrenia.
    Swiateková vynechá turnaj v Číne. Jej šance na Turnaj majsteriek klesajú: Dopriala som si oddych
    dnes 11:33
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    Domov»Tenis»Swiateková vynechá turnaj v Číne. Jej šance na Turnaj majsteriek klesajú: Dopriala som si oddych