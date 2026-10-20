Swiateková vynechá turnaj v Číne. Jej šance na Turnaj majsteriek klesajú: Dopriala som si oddych

Poľská tenistka Iga Swiateková sa pre zranenie ľavého stehna odhlásila z tohtotýždňového turnaja WTA v čínskom Ning-po.
Šesťnásobná grandslamová šampiónka tak výrazne znížila svoje šance na účasť na koncoročnom Turnaji majsteriek, ktorý sa začne 8. novembra v americkom Indian Wells.
Swiateková mala zdravotné problémy už minulý týždeň na turnaji vo Wu-chane, kde v semifinále podľahla krajanke Maji Chwaliňskej, neskoršej víťazke podujatia.
„Po dôkladnom zvážení som sa rozhodla z turnaja odstúpiť. V uplynulých týždňoch mám pretrvávajúce problémy s ľavým stehnom a myslím si, že najlepším rozhodnutím je dopriať si čas na oddych a zotavenie,“ uviedla podľa AP Poľka vo vyhlásení, ktoré v utorok zverejnili organizátori turnaja na sociálnych sieťach.
Swiateková je spolu s Češkou Karolínou Muchovou a Ukrajinkou Martou Kosťukovou v hre o posledné voľné miesto na Turnaji majsteriek, na ktorom sa predstaví osem najlepších hráčok sezóny.
Podľa WTA si Muchová zabezpečí účasť na záverečnom podujatí v prípade, že Swiateková nepostúpi do štvrťfinále turnaja v Ning-po a Kosťuková sa nedostane do finále.
Po odstúpení poľskej tenistky tak bude rozhodujúci už iba výsledok Ukrajinky.