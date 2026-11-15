    Mladá Ruska dosiahla historický úspech. Pri debute nestratila ani set a zaradila sa k legendám

    Mirra Andrejevová.
    Fotogaléria (7)
    Mirra Andrejevová. (Autor: TASR/AP)
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    TASR|15. nov 2026 o 23:15
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    Devätnásťročná Andrejevová sa stala treťou hráčkou v histórii, ktorej sa to podarilo.

    Turnaj majsteriek 2026

    Finále:

    Mirra Andrejevová (Rus.-3) - Elina Svitolinová (Ukr.-6) 7:5, 6:3

    Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa stala prvýkrát v kariére víťazkou MS WTA Tour v kalifornskom Indian Wells.

    Šampiónka Roland Garros zdolala vo finále dvojhry v pozícii turnajovej trojky šiestu nasadenú Ukrajinku Jelinu Svitolinovú 7:5, 6:3. V pondelok sa vo svetovom rebríčku posunie na druhé miesto.

    Devätnásťročná Andrejevová sa stala treťou hráčkou v histórii, ktorá pri svojom debute na MS WTA Tour nestratila ani jediný set.

    Ako prvej sa podobný kúsok podaril Američanke Chris Evertovej v úvodnej edícii prestížneho podujatia v roku 1972.

    Fotogaléria zo zápasu Elina Svitolinová - Mirra Andrejevová (finále Turnaja majsteriek)
    Mirra Andreeva, of Russia, celebrates winning a point against Elina Svitolina, of Ukraine, during their WTA Finals title match, Sunday, Nov. 15, 2026, in Indian Wells, Calif. (AP Photo/Gregory Bull)
    Elina Svitolina, of Ukraine, returns a ball to Mirra Andreeva, of Russia, during their WTA Finals title match, Sunday, Nov. 15, 2026, in Indian Wells, Calif. (AP Photo/Gregory Bull)
    Elina Svitolina, of Ukraine, plays a forehand return to Mirra Andreeva, of Russia, during their WTA Finals title match, Sunday, Nov. 15, 2026, in Indian Wells, Calif. (AP Photo/Gregory Bull)
    Mirra Andreeva, of Russia, plays a forehand return to Elina Svitolina, of Ukraine, during their WTA Finals title match, Sunday, Nov. 15, 2026, in Indian Wells, Calif. (AP Photo/Gregory Bull)
    7 fotografií
    Mirra Andreeva, of Russia, returns a ball to Elina Svitolina, of Ukraine, during their WTA Finals title match, Sunday, Nov. 15, 2026, in Indian Wells, Calif. (AP Photo/Gregory Bull)A flyover ahead of the WTA Finals title match between Mirra Andreeva, of Russia, and Elina Svitolina, of Ukraine, Sunday, Nov. 15, 2026, in Indian Wells, Calif. (AP Photo/Gregory Bull)Mirra Andreeva, of Russia, eyes an incoming ball from Elina Svitolina, of Ukraine, during their WTA Finals title match, Sunday, Nov. 15, 2026, in Indian Wells, Calif. (AP Photo/Gregory Bull)

    V roku 2001 ju napodobnila jej krajanka Serena Williamsová. Andrejevová si z Indian Wells odnáša prémiu 3,37 milióna USD pred zdanením a 1500 bodov do rebríčka.

    Svitolinová nevyužila šancu na zisk druhého titulu na MS WTA Tour a nenadviazala na triumf z roku 2018. 

    Andrejevovej vyšiel úvod finálového duelu, keď hneď v prvom geme prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0.

    Svitolinová síce v ďalších minútach otočila na 3:2, no v siedmom geme po sérii nevynútených chýb opäť prišla o servis.

    Andrejevová následne zvýšila na 5:3. Aj keď sa Ukrajinke podarilo vyrovnať na 5:5, koncovka prvého setu patrila Ruske, ktorá bola v dlhších výmenách od základnej čiary trpezlivejšia. 

    O osude druhého setu rozhodla piata hra, v ktorej Andrejevová zobrala súperke podanie, hoci Svitolinová viedla v geme 40:0.

    Ruska už dotiahla zápas do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila druhý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Svitolinovou na 2:1.

    Vlani ju v Indian Wells zdolala v dvoch setoch na turnaji WTA 1000. 

    Tenis

    Tenis

    Mirra Andrejevová.
    Mirra Andrejevová.
    Mladá Ruska dosiahla historický úspech. Pri debute nestratila ani set a zaradila sa k legendám
    dnes 23:15
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