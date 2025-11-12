Ind chcel bojovať o voľnú kartu. Nedostal oprávnenie a žiada o pomoc veľvyslanca

MELBOURNE. Najlepší indický tenista Sumit Nagal uviedol, že nedostal víza do Číny, kde sa má zúčastniť turnaja o voľnú kartu pre Australian Open.
Aktuálne 290. hráč svetového rebríčka sa kvôli tomu na sociálnych médiách obrátil na čínskeho veľvyslanca v Indii.
"Čoskoro mám odletieť do Číny, aby som reprezentoval Indiu v turnaji o účasť na Australian Open. Ale moja žiadosť o víza bola bez vysvetlenia zamietnutá.
Vaša urgentná pomoc by veľmi pomohla, "uviedol Nagal v utorok. Ázijsko-pacifický turnaj o voľnú kartu na Australian Open sa bude hrať v Čcheng-te od 24. novembra.
Nagal nedostal víza napriek tomu, že vzťahy medzi Indiou a Čínou sa v poslednom čase zlepšili.
Minulý mesiac zástupcovia dvoch ázijských veľmocí a najľudnatejších krajín sveta začali rokovať o obnovení priamych letov medzi niektorými mestami, ktoré boli zastavené pred piatimi rokmi.
Organizátori turnaja ani ambasáda sa zatiaľ k prípadu indického tenistu nevyjadrili.