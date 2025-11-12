    Ind chcel bojovať o voľnú kartu. Nedostal oprávnenie a žiada o pomoc veľvyslanca

    Sumit Nagal.
    Sumit Nagal. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|12. nov 2025 o 15:15
    Organizátori turnaja ani ambasáda sa zatiaľ k prípadu indického tenistu nevyjadrili.

    MELBOURNE. Najlepší indický tenista Sumit Nagal uviedol, že nedostal víza do Číny, kde sa má zúčastniť turnaja o voľnú kartu pre Australian Open.

    Aktuálne 290. hráč svetového rebríčka sa kvôli tomu na sociálnych médiách obrátil na čínskeho veľvyslanca v Indii.

    "Čoskoro mám odletieť do Číny, aby som reprezentoval Indiu v turnaji o účasť na Australian Open. Ale moja žiadosť o víza bola bez vysvetlenia zamietnutá.

    Vaša urgentná pomoc by veľmi pomohla, "uviedol Nagal v utorok. Ázijsko-pacifický turnaj o voľnú kartu na Australian Open sa bude hrať v Čcheng-te od 24. novembra.

    Nagal nedostal víza napriek tomu, že vzťahy medzi Indiou a Čínou sa v poslednom čase zlepšili.

    Minulý mesiac zástupcovia dvoch ázijských veľmocí a najľudnatejších krajín sveta začali rokovať o obnovení priamych letov medzi niektorými mestami, ktoré boli zastavené pred piatimi rokmi.

    Organizátori turnaja ani ambasáda sa zatiaľ k prípadu indického tenistu nevyjadrili.

    dnes 15:15
