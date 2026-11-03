    Slovenkám sa v Indii nedarilo. Šramková aj Morvayová skončili už v prvom kole

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|3. nov 2026 o 15:02
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    Morvayová sa do hlavnej súťaže dostala ako lucky loserka.

    Obe slovenské tenistky vypadli v úvodnom kole dvojhry na turnaji WTA 250 v indickom Chennai.

    Rebecca Šramková podľahla Japonke Moyuke Učidžimovej 3:6, 2:6, Viktória Morvayová prehrala s nasadenou šestkou Polinou Kudermetovovou z Uzbekistanu 3:6, 6:4, 1:6.

    Šramková išla do zápasu ako mierna favoritka. V rebríčku WTA je 142., Učidžimová 121., no stávkové kancelárie aj štatistické modely favorizovali Slovenku.

    Japonka, ktorá s ňou mala pred zápasom bilanciu 1:0, svoje prvenstvo potvrdila a Slovenke nedovolila v zápase získať viac ako päť hier.

    Morvayová sa do hlavnej súťaže dostala ako lucky loserka po odhlásení Harriet Dartovej. V kvalifikácii prešla cez Shrivalli Rashmikaa Bhamidipatyovú 6:2, 6:3, vo finále však prehrala s Poľkou Weronikou Falkowskou 3:6, 7:5, 4:6.

    Proti Kudermetovovej, ktorá je podľa rebríčka 93. hráčkou sveta, prehrala úvodný set, v druhom sa jej podarilo vyrovnať. Rozhodujúci tretí set však už patril Uzbečke.

    WTA Chennai 2026

    Dvojhra - 1. kolo:

    Polina Kudermetovová (Uzb.-6) - Viktória Morvayová (SR) 6:3, 4:6, 6:1

    Mojuka Učijamová (Jap.) - Rebecca Šramková (SR) 6:3, 6:2

    Tenis

    Tenis

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková.
    Slovenkám sa v Indii nedarilo. Šramková aj Morvayová skončili už v prvom kole
    dnes 15:02
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