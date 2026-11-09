Šramkovej pomohli grandslamové turnaje, najviac zbohatol Molčan. Koľko zarobila Pohánková?

Slovenskí tenisti majú za sebou z finančného hľadiska zaujímavú sezónu. Štvorica Rebecca Šramková, Mia Pohánková, Tereza Mihalíková a Alex Molčan si v roku 2026 pripísala na turnajových odmenách dohromady viac ako 1,9 milióna dolárov.
Najviac zarobil Alex Molčan, ktorý sa dostal na hranicu 778 795 dolárov. Medzi ženami bola najúspešnejšia Rebecca Šramková s čiastkou 536 996 dolárov.
Výrazný progres zaznamenala aj 18-ročná Mia Pohánková, ktorej zárobky výrazne vzrástli predovšetkým v závere sezóny.
Rozhodujúci bol júl
Najúspešnejším zo štvorice bol Alex Molčan. Najväčší finančný prírastok zaznamenal v júli, keď zarobil 176 470 dolárov.
Na Wimbledone sa prebojoval do druhého kola, vďaka čomu si prilepšil o 126-tisíc dolárov. Na turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu sa prebojoval až do semifinále.
Na ceste medzi najlepšiu štvorku zdolal aj druhého nasadeného Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu. Jeho cestu zastavil až Damir Džumhur.
Molčan následne pokračoval na turnaji v rakúskom Kitzbüheli, kde sa dostal do štvrťfinále. V ňom nestačil na Alexandra Bublika.
Na jednom turnaji najviac zarobil v apríli v Mníchove na ATP 500, kde sa prebojoval do semifinále. V ňom nestačil na Bena Sheltona a vďaka tomu si pilepšil o vyše 137-tisíc dolárov.
Výraznejšie zárobky zaznamenal aj v septembri (141 605 dolárov) a októbri (107 100 dolárov). V tomto období sa predstavil na US Open, turnajoch v Pekingu a Šanghaji či na ďalších podujatiach.
Šramková zarobila medzi ženami najviac
Rebecca Šramková nazbierala v sezóne na prémiách 536 996 dolárov, čo je najviac zo slovenských tenistiek. Jej najúspešnejším mesiacom bol január, keď zarobila 113 318 dolárov.
Zaujímavé je, že jej najvyšší mesačný zárobok neprišiel v období jej najlepších výsledkov. V januári sa predstavila na turnajoch v Brisbane, Hobarte a následne na Australian Open. V Melbourne však vypadla už v prvom kole.
Výraznejší športový úspech prišiel až v októbri. Na turnaji WTA 125 v čínskom Su-čou sa prebojovala až k titulu. Postupne zdolala Claire Liuovú, Alionu Faleiovú, Renatu Zarazúovú a vo finále si poradila s Kyokou Okamurovou.
V októbri si pripísala ďalších 90 323 dolárov, čo bol jej druhý najlepší mesačný výsledok sezóny.
Finančne si najviac polepšila na Roland Garros, hoci hrala iba jedno kolo (vyše 100-tisíc dolárov).
Pohánková vystrelila v októbri
Najväčší finančný skok v pomere k doterajším zárobkom zaznamenala Mia Pohánková. Osemnásťročná Slovenka si za tento rok pripísala na prémiách 191 351 dolárov.
Až 115 253 dolárov z tejto sumy zarobila v októbri.
Pohánková v tomto období predvádzala výborné výkony na ázijských turnajoch. Vo Wu-chane na WTA 1000 sa dostala do osemfinále, v ktorom nestačila na Mariu Sakkariovú.
Ešte výraznejšie na seba upozornila v Tokiu na podujatí WTA 500. Postupne zdolala Terezu Valentovú, Naomi Osakovú a Alyciu Parksovú. Jej cestu zastavila až v semifinále Diana Šnajderová.
Víťazstvo nad bývalou svetovou jednotkou Osakovou a postup medzi najlepšie štyri hráčky turnaja predstavovali jeden z najvýraznejších momentov jej doterajšej kariéry.
Na tomto turnaji si prilepšila o 66-tisíc dolárov, vo Wu-Chane zarobila takmer 50 000 dolárov.
Hráč
Najlepší mesiac
Zárobok v mesiaci
Alex Molčan
Júl
176 470 dolárov
Rebecca Šramková
Január
113 318 dolárov
Tereza Mihalíková
August
136 170 dolárov
Mia Pohánková
Október
115 253 dolárov
Mihalíková profitovala vo štvorhre
Tereza Mihalíková sa v zárobkoch dostala na 408 547 dolárov. Na rozdiel od ostatných troch tenistov sa jej zárobky odvíjali predovšetkým od výsledkov vo štvorhre.
Jej najúspešnejším mesiacom bol august, keď zarobila 136 170 dolárov. Výrazne k tomu prispel turnaj WTA 1000 v Toronte, kde sa spolu s britskou spoluhráčkou Oliviou Nichollsovou prebojovala až do semifinále.
Na ceste medzi najlepšiu štvorku zdolali aj dvojicu Elise Mertensová a Diana Šnajderová. V semifinále však nestačili na Katarínu Siniakovú a Čang Šuaj.
Mihalíková s Nichollsovou boli krok od toho, aby sa predstavili aj na Turnaji majsteriek. Na ňom by si prilepšili len za účasť v skupinovej fáze o 90-tisíc, jednej hráčke by tak pribudlo na konto 45-tisíc dolárov.
Za každé víťazstvo by si jedna hráčka vo štvorhre prilepšila o 25-tisíc dolárov.