    Nezastavila ho ani štvormesačná pauza. Alcaraz je istým účastníkom Turnaja majstrov

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz (Autor: TASR/AP)
    ČTK|17. sep 2026 o 15:33
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    Pridal sa k Sinnerovi a Zverevovi.

    Španiel Carlos Alcaraz je tretím istým účastníkom novembrového Turnaja majstrov v Turíne.

    Hoci pre zranené zápästie nemohol hrať viac ako štyri mesiace, medzi ôsmimi najlepšími hráčmi sezóny chýbať nebude.

    Pridá sa tak k už skôr kvalifikovaným – wimbledonskému šampiónovi Talianovi Jannikovi Sinnerovi a Nemcovi Alexandrovi Zverevovi, ktorý v nedeľu vyhral US Open a tento rok aj Roland Garros.

    O Alcarazovej účasti na ATP Finals už piatykrát za sebou informovali organizátori na svojom webe.

    Dvadsaťtriročný Alcaraz mal úžasný začiatok sezóny. Vyhral Australian Open a neporaziteľnosť si udržal aj po turnaji v Dauhe.

    V apríli sa na turnaji Masters v Monte Carle dostal do finále, potom však nenastúpil v Barcelone na zápas proti Čechovi Tomášovi Macháčovi a až do US Open sa trápil so zraneným zápästím.

    Na grandslamovom turnaji v New Yorku ako obhajca titulu vypadol vo štvrťfinále po strhujúcom súboji s domácim Američanom Benom Sheltonom.

    Vo svetovom rebríčku patrí Alcarazovi tretie miesto. Na Turnaji majstrov má bilanciu siedmich víťazstiev a piatich prehier.

    Vlani sa na záverečnom podujatí sezóny prvýkrát dostal do finále, v ktorom však podľahol Sinnerovi.

    V Turíne sa osem najlepších hráčov roka a najlepších osem deblových dvojíc predstaví od 15. do 22. novembra.

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz
    Nezastavila ho ani štvormesačná pauza. Alcaraz je istým účastníkom Turnaja majstrov
    dnes 15:33
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