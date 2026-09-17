Nezastavila ho ani štvormesačná pauza. Alcaraz je istým účastníkom Turnaja majstrov

Španiel Carlos Alcaraz je tretím istým účastníkom novembrového Turnaja majstrov v Turíne.
Hoci pre zranené zápästie nemohol hrať viac ako štyri mesiace, medzi ôsmimi najlepšími hráčmi sezóny chýbať nebude.
Pridá sa tak k už skôr kvalifikovaným – wimbledonskému šampiónovi Talianovi Jannikovi Sinnerovi a Nemcovi Alexandrovi Zverevovi, ktorý v nedeľu vyhral US Open a tento rok aj Roland Garros.
O Alcarazovej účasti na ATP Finals už piatykrát za sebou informovali organizátori na svojom webe.
Dvadsaťtriročný Alcaraz mal úžasný začiatok sezóny. Vyhral Australian Open a neporaziteľnosť si udržal aj po turnaji v Dauhe.
V apríli sa na turnaji Masters v Monte Carle dostal do finále, potom však nenastúpil v Barcelone na zápas proti Čechovi Tomášovi Macháčovi a až do US Open sa trápil so zraneným zápästím.
Na grandslamovom turnaji v New Yorku ako obhajca titulu vypadol vo štvrťfinále po strhujúcom súboji s domácim Američanom Benom Sheltonom.
Vo svetovom rebríčku patrí Alcarazovi tretie miesto. Na Turnaji majstrov má bilanciu siedmich víťazstiev a piatich prehier.
Vlani sa na záverečnom podujatí sezóny prvýkrát dostal do finále, v ktorom však podľahol Sinnerovi.
V Turíne sa osem najlepších hráčov roka a najlepších osem deblových dvojíc predstaví od 15. do 22. novembra.