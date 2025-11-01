Kvalifikant z Francúzska zabojuje v Bratislave o titul. Turnajová jednotka nezvládla belgický súboj

BRATISLAVA. Francúzsky tenista Titouan Droguet sa stal prvým finalistom dvojhry na bratislavskom challengeri Slovak Open.
V semifinále zdolal v pozícii kvalifikanta Luxemburčana Chrisa Rodescha 7:5, 6:3.
V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti Alexandrovi Blockxovi, ktorý v belgickom derby vyradil najvyššie nasadeného Raphaela Collignona 6:3, 6:4.
„Som veľmi šťastný, že budem môcť zabojovať o titul. Na harde som tento rok nehral vôbec dobre, no tu v Bratislave sa každým dňom cítim lepšie a lepšie.
Začínal som v kvalifikácii, nemal som žiadne špeciálne očakávania, už vôbec nie myšlienky na finále.
V semifinále sme hrali proti sebe dvaja kvalifikanti, ale vedel som, že to vôbec nebude jednoduchý zápas. Rodesch výborne podáva, nebolo jednoduché ho brejknúť. Som naozaj rád, že som vyhral," uviedol Droguet pre oficiálnu webovú stránku turnaja.
Dvadsaťročný Blockx, ktorý bol v roku 2023 svetovou juniorskou jednotkou, po postupe do finále neskrýval spokojnosť.
"Vedel som, že to bude veľmi ťažký zápas. Často spolu trénujeme, dobre sa poznáme. Aktuálne hrá v najlepšej forme, je 70. na svete, čo nie je len tak. Do zápasu som išiel s jasným plánom, udierať do loptičky tak silno, ako viem.
Našťastie to dnes fungovalo. Mohol som sa oprieť o servis, čím som si pripravoval dobrú pozíciu. Vedel som, že sa s ním nemôžem púšťať do dlhých výmen, lebo by to bolo veľmi ťažké.
Robil som málo chýb, hral som presne tak, ako som mal. Som naozaj veľmi spokojný s mojím dnešným výkonom."
Slovan Open 2025
Dvojhra - semifinále:
Alexander Blockx (Belg.) - Raphael Collignon (Belg.-1) 6:3, 6:4
Titouan Droguet (Fr.) - Chris Rodesch (Lux.) 7:5, 6:3